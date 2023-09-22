Ивич назвал двух игроков РПЛ, которых хотел бы видеть в «Краснодаре»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич считает, что его команду усилили бы футболисты «Зенита» и «Локомотива».

– Назовите двух игроков РПЛ, которых вы хотели бы увидеть в «Краснодаре».

– Ох, это вопрос с подвохом: я назову двух футболистов, а потом другие команды, возможно, заберут их. Предпочитаю не говорить об этом и оставаться сконцентрированным на наших игроках.

В РПЛ много хороших футболистов, причем я говорю сейчас не только про большие клубы. Везде есть хорошие игроки, поэтому это очень интересная лига.

– Я думал, вы просто назовете Вендела и Промеса, ха-ха.

– Повторюсь, качественных футболистов в лиге очень много. Если мы говорим о «Зените», отмечу Клаудиньо. Он отличный игрок.

Еще могу назвать быстрого крайнего нападающего из «Локо» – молодой парень. Пиняев, точно!

Сергей качественный футболист. Вот я вам и назвал двоих, кто первым пришел на ум. Но, повторюсь, в РПЛ сильных игроков очень много.

Серб работает в «Краснодаре» с января 2023 года.

Сейчас команда Ивича лидирует в РПЛ, опережая на 1 очко «Зенит».

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