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    • Дюков ответил, поступал ли в РФС запрос о смене гражданства Захаряна

    Дюков ответил, поступал ли в РФС запрос о смене гражданства Захаряна

    Президент РФС Александр Дюков прокомментировал слухи о возможной смене спортивного гражданства полузащитником «Сосьедада» Арсеном Захаряном.

    «Были ли запросы в РФС на фоне слухов, что Захарян может сменить гражданство, хотя он заигран за сборную России? На данный момент – нет», – сказал Дюков.

    • Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» за 12,5 млн евро + 15% от суммы будущей перепродажи.
    • Контракт с российским игроком подписан на 6 лет.
    • Он уже поучаствовал в 3 матчах Примеры, суммарно проведя на поле 35 минут.

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    Источник: «Чемпионат»

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