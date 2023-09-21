Дюков ответил, поступал ли в РФС запрос о смене гражданства Захаряна

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал слухи о возможной смене спортивного гражданства полузащитником «Сосьедада» Арсеном Захаряном.

«Были ли запросы в РФС на фоне слухов, что Захарян может сменить гражданство, хотя он заигран за сборную России? На данный момент – нет», – сказал Дюков.