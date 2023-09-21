«Как можно грузину на осетина обижаться?»: Черчесов – о Джикии

Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о методах работы в национальной команде.

– Вам какая точка зрения по комплектованию сборной ближе? Когда тренер имеет костяк из 15-20 игроков, объективно лучших в стране, и идет с ними от матча к матчу? Или когда тренер хочет дать возможность сыграть в национальной команде большему числу футболистов, чтобы они просто прочувствовали, что такое быть в сборной?

– Я же не теоретизировать сейчас буду, потому что я этим занимался почти шесть лет. Поэтому тот путь, который мы выбрали с первых дней, а у меня есть опыт выступления за сборную и в качестве игрока, путь этот представлял из себя создание команды не просто как закрытого клуба какого‑то.

Все равно был определенный круг кандидатов, все игроки на виду, ты видишь, как они сейчас играют, какой потенциал, и ты для себя определяешь состав кандидатов условно в 30–35 человек. Они постоянно у тебя на виду.

А если кто‑то травму получил или «выстрелил», ты же можешь поменять кого‑то. Мы делали 22+2 или условно 23+3. Был костяк плюс мы вызывали двух‑трех.

Георгий Джикия, например, три раза на сбор приезжал. Два раза он вообще на трибуне сидел. Мы его вызывали, он тренировался, мы его тестировали – на трибунку.

Второй раз – тоже. На третий – в запасе, не помню уже. И потом он влился в состав, потому что он подходит нам.

– Не обижался он, когда его на трибуну отправляли?

– Как можно грузину на осетина обижаться? (улыбается). Тем более, когда он старший. Мы всегда общались. Он прекрасно знал, почему приехал, какую роль сейчас выполняет. Ему надо влиться.

Потом Илья Кутепов так же приезжал. Если появлялся молодой или новенький, только так.

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