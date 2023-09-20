Фонбет Кубок России. «Ростов» обыграл «Рубин» в серии пенальти и стал лидером группы В

А Игнатов - это наш, местный? Не нашёл информацию, где он родился. Только то, что воспитанник академии Ростова. Неплохо так начал играть за основу. Особенно поразило, что ему дали бить пенальти в серии и как он уверенно забил. Молодец.
«Ростов» победил «Рубин» в матче 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
Команда Валерия Карпина обыграла соперника по пенальти после ничьи 1:1 в основное время.
«Ростов» поднялся на первое место в группе В, «Рубин» остался на последней строчке.
Россия. Кубок. Группа В. 4-й тур
Рубин (Казань) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:1 (2:4 – по пенальти)
Голы: 0:1 – Игнатов, 27; 1:1 – Апшацев, 49.