Фонбет Кубок России. «Ростов» обыграл «Рубин» в серии пенальти и стал лидером группы В

«Ростов» победил «Рубин» в матче 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Команда Валерия Карпина обыграла соперника по пенальти после ничьи 1:1 в основное время.

«Ростов» поднялся на первое место в группе В, «Рубин» остался на последней строчке.

Россия. Кубок. Группа В. 4-й тур

Рубин (Казань) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:1 (2:4 – по пенальти)

Голы: 0:1 – Игнатов, 27; 1:1 – Апшацев, 49.

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