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    • Фонбет Кубок России. «Ростов» обыграл «Рубин» в серии пенальти и стал лидером группы В

    Фонбет Кубок России. «Ростов» обыграл «Рубин» в серии пенальти и стал лидером группы В

    «Ростов» победил «Рубин» в матче 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

    Команда Валерия Карпина обыграла соперника по пенальти после ничьи 1:1 в основное время.

    «Ростов» поднялся на первое место в группе В, «Рубин» остался на последней строчке.

    Россия. Кубок. Группа В. 4-й тур

    Рубин (Казань) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:1 (2:4 – по пенальти)

    Голы: 0:1 – Игнатов, 27; 1:1 – Апшацев, 49.

    Календарь Кубка России

    Результаты Кубка России

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2208

      nominum 2 часа назад

      А Игнатов - это наш, местный? Не нашёл информацию, где он родился. Только то, что воспитанник академии Ростова. Неплохо так начал играть за основу. Особенно поразило, что ему дали бить пенальти в серии и как он уверенно забил. Молодец.

      4
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      ...
      Рейтинг: +57117

      MaxRnD > nominum 2 часа назад

      А гол какой ! Полполя пробежал, 2-3 обыграл и сам забил ...

      4
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      Рейтинг: +483

      The only one 2 часа назад

      Пусть у Ростова с этой победы начнётся возрождение! С победой, ростовчане!!!

      3
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      Рейтинг: +2086

      Suvorov71 2 часа назад

      Поздравляю Ростов, и удачи вам в других матчах

      4
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