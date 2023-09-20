Фонбет Кубок России. «Зенит» победил «Ахмат» по пенальти после 3:3 в основное время

«Зенит» победил «Ахмат» на выезде в матче 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Основное время завершилось результативной ничьей – 3:3.

В серии пенальти точнее оказались петербуржцы. Вратарь «Зенита» Александр Васютин отбил два удара в послематчевой серии.

«Зенит» остался на втором месте в группе Кубка России, «Ахмат» – на третьем.

Россия. Кубок. Группа С. 4-й тур

Ахмат (Грозный) – Зенит (Санкт-Петербург) – 3:3 (2:4 – по пенальти) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Ковачев, 4; 2:0 – Олейников, 14; 2:1 – Сергеев, 27; 2:2 – Сергеев, 33; 2:3 – Кассьерра, 42; 3:3 – Ильин, 69.

Удаления: Быстров, 90+4 – нет.

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