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    • Фонбет Кубок России. «Зенит» победил «Ахмат» по пенальти после 3:3 в основное время

    Фонбет Кубок России. «Зенит» победил «Ахмат» по пенальти после 3:3 в основное время

    «Зенит» победил «Ахмат» на выезде в матче 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

    Основное время завершилось результативной ничьей – 3:3.

    В серии пенальти точнее оказались петербуржцы. Вратарь «Зенита» Александр Васютин отбил два удара в послематчевой серии.

    «Зенит» остался на втором месте в группе Кубка России, «Ахмат» – на третьем.

    Россия. Кубок. Группа С. 4-й тур

    Ахмат (Грозный) – Зенит (Санкт-Петербург) – 3:3 (2:4 – по пенальти) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Ковачев, 4; 2:0 – Олейников, 14; 2:1 – Сергеев, 27; 2:2 – Сергеев, 33; 2:3 – Кассьерра, 42; 3:3 – Ильин, 69.

    Удаления: Быстров, 90+4 – нет.

    Календарь Кубка России

    Результаты Кубка России

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии48
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    • ...
      Рейтинг: +13285

      Вомбат 20 минут назад

      Самая качественная игра этого кубкового тура. Ахмату респект.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1748

      vmonomah17 32 минуты назад

      Теперь ждем извинений всего руководства и состава зенита в сети)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5220

      Spirit_78 1 час назад

      Неплохо. Для этого такой формат турнира и нужен, чтобы ближайший резерв обкатывать. А вот Ерохина пора в другой клуб трудоустраивать.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7670

      Semenycch 1 час назад

      Отличный тренировочный матч. Команды неслабо порезвились. Сергей Богданович посмотрел скамейку на поле. Лучше всех были Сутормин и Коваленко. Именно их и заменил Сергей Богданович с явной целью дать игровую практику и другим игрокам. Хороший матч провел Ду Кейрос. А вот Васильев в игру не вошел. Ерохин сыграл слабовато. По прежнему с ошибками играет молодой центральный защитник. Фернандес по прежнему форму не набрал. А командное взаимодействие понравилось. В общем матч вышел интересный.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4189

      anatolich72 1 час назад

      Успел после работы только на пенальти посмотреть. Не понял кто с Ахматом играл? Одни зулусы.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1188

      Айболид > anatolich72 1 час назад

      Зулусы - африканское племя . В Зените африканцев нет .
      А вот ДР Конго БонгондЫ - это Африка . Да и Кабо-Верде тоже африканское гос-во . Так у кого зулусы то ?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24452

      Persona_non_Grata > Айболид 1 час назад

      Ну да - у вас же благородные Чингачгуки собрались !!! )))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4189

      anatolich72 > Айболид 1 час назад

      Ты ж понял о чем я, зачем к словам вязаться. Кубок не так важен на этой стадии, можно было и наших ребят проверить.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +832

      JIEGEHDA > anatolich72 1 час назад

      Наших? Каких наших? Если ты успел под конец такого матча и видишь лишь легионеров . Вывод? Весь матч играли леги? Ну так вначале играли наши а потом уже основа подтянулась . Кого ещё ему выпустить? Нашим отдых тоже нужен . Сутормин Ерохин Коваленко Сергеев Васильев Круговой . Наверно давно стали Зулусами? Ну так поздравляю. Ты теперь в их племени

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4189

      anatolich72 > JIEGEHDA 59 минут назад

      Они и так лавку полируют какой им отдых.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1188

      Айболид > anatolich72 59 минут назад

      Так проверили ведь .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4189

      anatolich72 > Айболид 50 минут назад

      Проверили, но пенальти бить не доверили. P.S.Чета Реал никак не разродится.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1188

      Айболид > anatolich72 31 минуту назад

      Хорошего по немножку .

      0
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      ...
      Рейтинг: +4189

      anatolich72 > Айболид 30 минут назад

      Ок

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13285

      Вомбат > Persona_non_Grata 21 минуту назад

      Зулусы считались самым благородным народом Африки. Король Чака во время заключения союза против Трансвааля отказался встречаться с Черчиллем. Не по рангу.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6916

      Давид59 2 часа назад

      Ерохин дал 'интригу" игре. Как можно было не забить? Делай 4:2 и всё ясно. Сразу стало понятно, почему его в ФНЛ заявили

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5064

      Ziklop > Давид59 1 час назад

      Ерохин по большому счёту е не нужен Зениту.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6916

      Давид59 > Ziklop 1 час назад

      Я бы его сегодня в состав не поставил

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2086

      Suvorov71 2 часа назад

      Ох, помойные опять развонялись, ну соскочили с перчика

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5064

      Ziklop > Suvorov71 1 час назад

      "воровус17" в навоз прыгай обратно, это от тебя воняет!

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1188

      Айболид > Suvorov71 1 час назад

      Из помойки здесь только ты один .

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +832

      JIEGEHDA > Айболид 1 час назад

      Самое прикольное что в помойке видят что-то плохое . А сами из свинарника кричат . Ой визжят

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5441

      Эном айс 2 часа назад

      Нормальная веселушка на все вкусы.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24452

      Persona_non_Grata > Эном айс 1 час назад

      "Ага..Праздник самотыка в разгаре. Через костёр прыгают, сейчас венки плести начнут." )))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1188

      Айболид > Persona_non_Grata 1 час назад

      Репортаж из тарасовки ведёшь ?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24452

      Persona_non_Grata > Айболид 1 час назад

      Вежливостью и культурой поведения делюсь ))) А то вам как то вчера всё не очень понравилось, а сегодня вы - герои, с самим Ахматом справились )))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1188

      Айболид > Persona_non_Grata 1 час назад

      То что мне вчера понравилось (или нет) , только моя жена может знать .
      А ты давай не отвлекайся - веди "репорт" дальше . Какие там у вас ещё конкурсы сегодня ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +483

      The only one 2 часа назад

      Ну выиграл зенит. Но осадочек остался. В кубке РОССИИ у зенита не нашлось ни одного россиянина для пробития пенальти. Грустно и смешно...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1188

      Айболид > The only one 1 час назад

      Кому грустно ? Кому смешно ?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +112

      ramblernasheveverything > Айболид 1 час назад

      Ай ..полетел болид. Дятел иноземный, учи русский. А скорее сказку про доктора Айболита.
      Болид (метеор) — яркий метеор, имеющий заметные угловые размеры.
      Болид (автоспорт) — гиперболизированное название гоночного автомобиля.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5064

      Ziklop > ramblernasheveverything 1 час назад

      тебя торкает!

      1
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      ...
      Рейтинг: +832

      JIEGEHDA > The only one 1 час назад

      Всё Россияне отыграли больше 60-70 минут и дали немного поддержать дух основе.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24452

      Persona_non_Grata > ramblernasheveverything 1 час назад

      "Там с левой стороны два Бронецких. Один господин Андриан, другой Мариан. А у меня Мандриан..." - А у него Айболид !!! )))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1188

      Айболид > ramblernasheveverything 1 час назад

      ramblernasheveverything(михалыч) - пассивный гомосексуалист , дитя двух отцов , укрывающийся от защиты батьковщины в общественных туалетах сопредельного государства .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +112

      ramblernasheveverything > Ziklop 55 минут назад

      Ты ? Айболид ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5064

      Ziklop > ramblernasheveverything 52 минуты назад

      ещё дозу прими!

      2
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      ...
      Рейтинг: +112

      ramblernasheveverything > Ziklop 47 минут назад

      Какова куя ты за Ай болида отвечаешь ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +112

      ramblernasheveverything > Айболид 45 минут назад

      Ай..а от тебя болид отлетел.Теперь ты просто Ай...Без болида.)))
      Учи русский, нерусь.)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5064

      Ziklop > ramblernasheveverything 41 минуту назад

      ты чего раскукарекался? боська что ли здесь?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1188

      Айболид > ramblernasheveverything 32 минуты назад

      У тебя сейчас предплечье должно отлетать , гуманоид ты пархатый , а ты верность отчизне на подачку от "страныагрессора" поменял . Позор тебе !

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1188

      Айболид > Ziklop 28 минут назад

      Кураторы его заинструктировали и "награду" перевели на карту - вот отрабатывает .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +112

      ramblernasheveverything > Айболид 20 минут назад

      Ай ...болит у тебя болид, или не болит ? )))
      На фронт тебя дебила, как и Зюбу--как известный Тихонов сказал.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1188

      Айболид > ramblernasheveverything 19 минут назад

      Эй холоп "шляхтичей" , ты куда слился ? За инструкциями отскочил ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1188

      Айболид > ramblernasheveverything 12 минут назад

      Шолом поцриот ! У тебя когда свой пенёк варить начнёт ? Тыж без подсказок тёти или дяди даже икнуть не можешь .
      Вот правильно что загасился от рекрутирования . Живи в Европе , а Украину скоро поделят "соседи". Не нужен ты там .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1188

      Айболид > ramblernasheveverything 6 минут назад

      Куда "михалыча" подевал , помодро бул ?!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +112

      ramblernasheveverything > Айболид 5 минут назад

      Ай без болида, когда на фронт? Рассея в опасности.Ната хочет захватить и забрать всё.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6234

      Питерский князь 2 часа назад

      Всех с победой!
      Ерохин, Кейсеру на выход.
      Я же говорил, что Круговому надо дать больше практики.

      3
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      Рейтинг: +5064

      Ziklop > Питерский князь 1 час назад

      согласен с тобой ! Кейрос точно на выход

      2
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