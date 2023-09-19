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    • «Будем добиваться правды и задавать вопросы»: заявление «Пари НН» по судейству со «Спартаком»

    «Будем добиваться правды и задавать вопросы»: заявление «Пари НН» по судейству со «Спартаком»

    Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов прокомментировал момент из кубкового матча со «Спартаком», в котором защитник Никита Чернов ударил рукой по лицу Виктора Александрова.

    • «Пари НН» проиграл со счетом 0:3.
    • Главным арбитром был Евгений Буланов.
    • Сергей Юран пообещал пожаловаться в ЭСК РФС.

    «Какое у нас настроение? Рабочее. Счет не понравился на табло. Но складывать руки и грустить уж точно не про нас. Хотим быть лучше и сильнее? Да! Знаем, как этого добиться? Да! И что нам мешает? Опыт сын ошибок трудных.

    А на видео то, что называется нефутболом. И таких эпизодов много за этот матч. Будем добиваться правды. Будем задавать вопросы. Это сделает не только нас, но и весь российский футбол честнее.

    Понимаем, что вопросы не изменят счет на табло. Но если с таким соглашаться, то превратимся в ММА рано или поздно.

    Травм серьезных нет. Готовимся к «Оренбургу». Уже в это воскресенье на нашем поле. Верим в нашу команду!» – написал Мелик‑Гусейнов в телеграме.

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    Источник: телеграм-канал Давида Мелика‑Гусейнова

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    Сегодня, 21:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11680

      ivany4 58 минут назад

      Полностью согласен! Почему всех судят по разному???
      Пора командам выступить единым фронтом против судейского корпуса. Чтоб не судья трактовал правила в своем понимании, а судили по единым правилам одинаковыми для всех.

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