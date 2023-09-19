«Будем добиваться правды и задавать вопросы»: заявление «Пари НН» по судейству со «Спартаком»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов прокомментировал момент из кубкового матча со «Спартаком», в котором защитник Никита Чернов ударил рукой по лицу Виктора Александрова.

«Пари НН» проиграл со счетом 0:3.

Главным арбитром был Евгений Буланов.

Сергей Юран пообещал пожаловаться в ЭСК РФС.

«Какое у нас настроение? Рабочее. Счет не понравился на табло. Но складывать руки и грустить уж точно не про нас. Хотим быть лучше и сильнее? Да! Знаем, как этого добиться? Да! И что нам мешает? Опыт сын ошибок трудных.

А на видео то, что называется нефутболом. И таких эпизодов много за этот матч. Будем добиваться правды. Будем задавать вопросы. Это сделает не только нас, но и весь российский футбол честнее.

Понимаем, что вопросы не изменят счет на табло. Но если с таким соглашаться, то превратимся в ММА рано или поздно.

Травм серьезных нет. Готовимся к «Оренбургу». Уже в это воскресенье на нашем поле. Верим в нашу команду!» – написал Мелик‑Гусейнов в телеграме.