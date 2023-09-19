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  • «Будем добиваться правды и задавать вопросы»: заявление «Пари НН» по судейству со «Спартаком»

«Будем добиваться правды и задавать вопросы»: заявление «Пари НН» по судейству со «Спартаком»

19 сентября 2023, 21:56
5

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов прокомментировал момент из кубкового матча со «Спартаком», в котором защитник Никита Чернов ударил рукой по лицу Виктора Александрова.

  • «Пари НН» проиграл со счетом 0:3.
  • Главным арбитром был Евгений Буланов.
  • Сергей Юран пообещал пожаловаться в ЭСК РФС.

«Какое у нас настроение? Рабочее. Счет не понравился на табло. Но складывать руки и грустить уж точно не про нас. Хотим быть лучше и сильнее? Да! Знаем, как этого добиться? Да! И что нам мешает? Опыт сын ошибок трудных.

А на видео то, что называется нефутболом. И таких эпизодов много за этот матч. Будем добиваться правды. Будем задавать вопросы. Это сделает не только нас, но и весь российский футбол честнее.

Понимаем, что вопросы не изменят счет на табло. Но если с таким соглашаться, то превратимся в ММА рано или поздно.

Травм серьезных нет. Готовимся к «Оренбургу». Уже в это воскресенье на нашем поле. Верим в нашу команду!» – написал Мелик‑Гусейнов в телеграме.

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Источник: телеграм-канал Давида Мелика‑Гусейнова
Россия. Кубок Спартак Нижний Новгород
Комментарии (5)
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ivany4
1695150727
Полностью согласен! Почему всех судят по разному??? Пора командам выступить единым фронтом против судейского корпуса. Чтоб не судья трактовал правила в своем понимании, а судили по единым правилам одинаковыми для всех.
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paracetamol
1695192385
Судейское позорище. Три потенциальных пенальти в ворота спердяка даже не проверили, а чистый гол НН проверили и не засчитали!
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