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    • «Лацио» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2023

    «Лацио» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Лацио»«Атлетико», 1 тур группового этапа Лиги Чемпионов на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 19 сентября 2023 в 22:00 по московскому времени.

    Предполагаемые стартовые составы на матч:

    «Лацио»: Проведель, Романьоли, Касале, Хюсай, Марушич, Камада, Альберто, Катальди, Андерсон, Иммобиле, Дзакканьи.

    Главный тренер: Маурицио Сарри

    «Атлетико»: Облак, Савич, Витсель, Канснко, Аспиликуэта, Льоренте, Галан, Барриос, Рече, Гризманн, Мората

    Главный тренер: Диего Симеоне

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Лацио» – «Атлетико»

    Лацио-Ателтико смотреть онлайн

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    Источник: «Бомбардир»

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