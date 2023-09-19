Смотреть прямую трансляцию матча «Лацио» – «Атлетико», 1 тур группового этапа Лиги Чемпионов на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 19 сентября 2023 в 22:00 по московскому времени.
Предполагаемые стартовые составы на матч:
«Лацио»: Проведель, Романьоли, Касале, Хюсай, Марушич, Камада, Альберто, Катальди, Андерсон, Иммобиле, Дзакканьи.
Главный тренер: Маурицио Сарри
«Атлетико»: Облак, Савич, Витсель, Канснко, Аспиликуэта, Льоренте, Галан, Барриос, Рече, Гризманн, Мората
Главный тренер: Диего Симеоне
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Лацио» – «Атлетико»
- Матч можно посмотреть на «Спортбокс» или «Казспорт».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».