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    • Федотов объяснил свое резонансное высказывание о трансферах ЦСКА

    Федотов объяснил свое резонансное высказывание о трансферах ЦСКА

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов объяснил свои свои резонансные слова после завершения летней трансферной кампании.

    Ренее Федотов заявил: «Как настроение после трансферного окна ЦСКА? Великолепно. Нет лишних, посторонних людей

    – Немного не поняли вашу цитату про «посторонних людей» перед последним матчем. Можете объяснить, кто посторонний и лишний в клубе?

    – Неправильно выразил свои мысли. У нас есть обойма, и нужно двигаться с ней дальше. Так получилось, где-то не срослось. Работа велась, были проработаны многие варианты, но из-за мелочей и нюансов все рухнуло в последний момент.

    Но на этом жизнь не заканчивается. У нас есть игроки, которые должны воспользоваться шансом проявить себя во всей красе, эту возможность у них никто не забирает. Надеюсь, мы будем продуктивнее в следующее трансферное окно.

    – Будете ли настаивать на трансферах свободных агентов в клуб?

    – В агонию впадать не будем. Работа со свободными агентами тоже трудная и кропотливая. Довольно часто такие футболисты из-за травм или по другим причинам могут быть не готовы. Стоит быть очень аккуратными, чтобы не попасть в еще большую ловушку.

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    Источник: Sport24

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