Почему «Сочи» проиграл «Спартаку» – ответ Мелкадзе

во-первых, хряки при помощи судей украли у сочи честный гол. да, он был из офсайда - да только офсайд не учитывается, когда мяч даёт не свой игрок, а из команды соперника. а так и было, смотрите повтор/обзор. сви ньи, одним словом.
Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе объяснил поражение от «Спартака» в девятом туре РПЛ (0:1).
- Решающий гол на 90+1 минуте забил Срджан Бабич.
- С 85-й минуты «Сочи» был в меньшинстве, так как травмировался защитник Ваня Дркушич и замен больше не было.
- «Спартак» поднялся на 6-е место.
«В первую очередь, на результат в матче со «Спартаком» повлиял факт, что мы остались вдесятером на поле. Этого одного человека и не хватило в штрафной, когда бил Бабич», – сказал Мелкадзе.