Почему «Сочи» проиграл «Спартаку» – ответ Мелкадзе

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе объяснил поражение от «Спартака» в девятом туре РПЛ (0:1).

Решающий гол на 90+1 минуте забил Срджан Бабич.

С 85-й минуты «Сочи» был в меньшинстве, так как травмировался защитник Ваня Дркушич и замен больше не было.

«Спартак» поднялся на 6-е место.

«В первую очередь, на результат в матче со «Спартаком» повлиял факт, что мы остались вдесятером на поле. Этого одного человека и не хватило в штрафной, когда бил Бабич», – сказал Мелкадзе.