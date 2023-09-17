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    Почему «Сочи» проиграл «Спартаку» – ответ Мелкадзе

    Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе объяснил поражение от «Спартака» в девятом туре РПЛ (0:1).

    «В первую очередь, на результат в матче со «Спартаком» повлиял факт, что мы остались вдесятером на поле. Этого одного человека и не хватило в штрафной, когда бил Бабич», – сказал Мелкадзе.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6289

      fakeid 55 минут назад

      во-первых, хряки при помощи судей украли у сочи честный гол. да, он был из офсайда - да только офсайд не учитывается, когда мяч даёт не свой игрок, а из команды соперника. а так и было, смотрите повтор/обзор. сви ньи, одним словом.

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