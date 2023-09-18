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Федотов: «Игроки «Сочи» били спартаковцев»

18 сентября 2023, 22:28
12

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил судейство бригады Артема Чистякова в матче 8-го тура между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).

«Сложная игра для Чистякова. Арбитр изначально пытался давать бороться, но получилось так, что борьба допускалась только в одну сторону. Игроки «Сочи» били футболистов «Спартака», и за такие действия надо показывать жeлтые карточки. В итоге эта безнаказанность пошла дальше, и грубость началась с обеих сторон.

Бывают моменты 50 на 50, и в таких ситуациях нужно держать игру. А Чистяков не удержал. Пошли открытые эпизоды, которые он пропускал либо свистел нарушения и ничего не показывал. А до этого был период, когда игроки «Сочи» просто долбили соперников раз в одну-полторы минуты. Я понимаю, что цель этих нарушений – сбить темп. Но арбитр должен контролировать ситуацию», – сказал Федотов.

  • «Спартак» забил на 91-й минуте.
  • Судейство не понравилось жене бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зареме Салиховой, по мнению которой арбитр видел в «Сочи» «младшего брата «Зенита».
  • Федотов не судит профессиональный футбол с 2018 года.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Сочи Спартак Федотов Игорь
Комментарии (12)
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Persona_non_Grata
1695066797
3 Желтых зажал ***** !!! (((
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MaxRnD
1695068878
Игроки Сочи, было дело, даже детей бить не стеснялись
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ScarlettOgusania
1695099434
Чистяков - днище, а не судья, ему бы обслуживать геев, вроде fakied, в голубой лиге с бом.жами во главе, а ему матчи РПЛ кто-то сдуру поручил судить!
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alefreddy
1695105981
такая установка бабки надо отрабатывать. Газпрем рулит
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