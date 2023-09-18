Федотов: «Игроки «Сочи» били спартаковцев»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил судейство бригады Артема Чистякова в матче 8-го тура между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).

«Сложная игра для Чистякова. Арбитр изначально пытался давать бороться, но получилось так, что борьба допускалась только в одну сторону. Игроки «Сочи» били футболистов «Спартака», и за такие действия надо показывать жeлтые карточки. В итоге эта безнаказанность пошла дальше, и грубость началась с обеих сторон.

Бывают моменты 50 на 50, и в таких ситуациях нужно держать игру. А Чистяков не удержал. Пошли открытые эпизоды, которые он пропускал либо свистел нарушения и ничего не показывал. А до этого был период, когда игроки «Сочи» просто долбили соперников раз в одну-полторы минуты. Я понимаю, что цель этих нарушений – сбить темп. Но арбитр должен контролировать ситуацию», – сказал Федотов.