Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?

    Федотов: «Игроки «Сочи» били спартаковцев»

    Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил судейство бригады Артема Чистякова в матче 8-го тура между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).

    «Сложная игра для Чистякова. Арбитр изначально пытался давать бороться, но получилось так, что борьба допускалась только в одну сторону. Игроки «Сочи» били футболистов «Спартака», и за такие действия надо показывать жeлтые карточки. В итоге эта безнаказанность пошла дальше, и грубость началась с обеих сторон.

    Бывают моменты 50 на 50, и в таких ситуациях нужно держать игру. А Чистяков не удержал. Пошли открытые эпизоды, которые он пропускал либо свистел нарушения и ничего не показывал. А до этого был период, когда игроки «Сочи» просто долбили соперников раз в одну-полторы минуты. Я понимаю, что цель этих нарушений – сбить темп. Но арбитр должен контролировать ситуацию», – сказал Федотов.

    • «Спартак» забил на 91-й минуте.
    • Судейство не понравилось жене бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зареме Салиховой, по мнению которой арбитр видел в «Сочи» «младшего брата «Зенита».
    • Федотов не судит профессиональный футбол с 2018 года.

    Новости по теме
    Где смотреть матч  «Пари НН» – «Спартак»: во сколько прямая трансляция матча, Кубок России 19 сентября
    Шнякин рассказал о проблемах внутри «Спартака»: «Не все игроки улавливают логику Абаскаля»
    Петржела заявил, что есть только один шанс остановить «Зенит» 1
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:28
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +57110

      MaxRnD 26 минут назад

      Игроки Сочи, было дело, даже детей бить не стеснялись

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24380

      Persona_non_Grata 1 час назад

      3 Желтых зажал ***** !!! (((

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 