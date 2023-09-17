Как игроки «Сочи» отреагировали на поражение от «Спартака» – ответ Мелкадзе

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе рассказал о реакции партнеров на поражение от «Спартака» в восьмом туре РПЛ (0:1).

«Разговора на повышенных тонах в раздевалке не было, все молча погрузились в себя.

Конечно, верю, что получится выправить положение в чемпионате. Вера – последнее, что нельзя отобрать у человека. Мне кажется, все получится. Просто надо, стиснув зубы, идти вперед и тренироваться», – сказал Мелкадзе.

Форвард ранее выступал за «Спартак».

«Сочи» сегодня сменил главного тренера Дмитрия Хохлова на Александра Точилина.

Сочинцы лишь благодаря дополнительным показателям не идут в зоне переходных матчей.

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