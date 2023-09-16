РПЛ. Лидер «Краснодар» не смог победить «Ахмат» (1:1), грозненцы при Ромащенко не проигрывают

Очень интересная игра.
"Встряхнувшийся от летаргического сна" после увольнения Ташуева и прихода Ромащенко Ахмат и идущий на 1-м месте Краснодар с достаточно поставленной остро атакующей игрой в исполнении очень техничных футболистов.
Заруба была весёлая, в конце матча Краснодар, захотев всё таки поддержать своё реноме лидера чемпионата, прижал грозненцев к воротам и два разА чуть-чуть не хватило, чтобы всё было, как задумали.
Победила дружба! ))))))))))))))))
«Краснодар» в восьмом туре РПЛ сыграл вничью на выезде с «Ахматом». Гостей от поражения спас гол Жоау Батчи.
Краснодарцы сохранили лидерство и будут на первом месте как минимум до следующего тура.
«Ахмат» после назначения главного тренера Мирослава Ромащенко провел пять матчей – ноль поражений.
Россия. РПЛ. 8-й тур
Ахмат (Грозный) – Краснодар – 1:1 (1:1)
Голы: 1:0 – Олейников. 3; 1:1 – Батчи, 38.