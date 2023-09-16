РПЛ. Лидер «Краснодар» не смог победить «Ахмат» (1:1), грозненцы при Ромащенко не проигрывают

«Краснодар» в восьмом туре РПЛ сыграл вничью на выезде с «Ахматом». Гостей от поражения спас гол Жоау Батчи.

Краснодарцы сохранили лидерство и будут на первом месте как минимум до следующего тура.

«Ахмат» после назначения главного тренера Мирослава Ромащенко провел пять матчей – ноль поражений.

Россия. РПЛ. 8-й тур

Ахмат (Грозный) – Краснодар – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Олейников. 3; 1:1 – Батчи, 38.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ