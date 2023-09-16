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    • РПЛ. Лидер «Краснодар» не смог победить «Ахмат» (1:1), грозненцы при Ромащенко не проигрывают

    РПЛ. Лидер «Краснодар» не смог победить «Ахмат» (1:1), грозненцы при Ромащенко не проигрывают

    «Краснодар» в восьмом туре РПЛ сыграл вничью на выезде с «Ахматом». Гостей от поражения спас гол Жоау Батчи.

    Краснодарцы сохранили лидерство и будут на первом месте как минимум до следующего тура.

    «Ахмат» после назначения главного тренера Мирослава Ромащенко провел пять матчей – ноль поражений.

    Россия. РПЛ. 8-й тур

    Ахмат (Грозный) – Краснодар – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Олейников. 3; 1:1 – Батчи, 38.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +22225

      derrik2000 12 минут назад

      Очень интересная игра.
      "Встряхнувшийся от летаргического сна" после увольнения Ташуева и прихода Ромащенко Ахмат и идущий на 1-м месте Краснодар с достаточно поставленной остро атакующей игрой в исполнении очень техничных футболистов.
      Заруба была весёлая, в конце матча Краснодар, захотев всё таки поддержать своё реноме лидера чемпионата, прижал грозненцев к воротам и два разА чуть-чуть не хватило, чтобы всё было, как задумали.
      Победила дружба! ))))))))))))))))

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      Рейтинг: +19854

      ilichkadr 14 минут назад

      Быки немного обкакались, но первую строчку сохранили. Зенит в этом туре не догонит.

      0
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      Рейтинг: +330

      The only one 16 минут назад

      ну хоть так...

      1
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