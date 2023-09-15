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    • Новичок ЦСКА рассказал об овоще, который он ест в день матча: «В нем есть вся необходимая энергетика»

    Новичок ЦСКА рассказал об овоще, который он ест в день матча: «В нем есть вся необходимая энергетика»

    Новичок ЦСКА Виктор Давила рассказал о своем питании. Чилийский форвард признался, что ест много свеклы.

    – Знаю, что у тебя особенный подход к восстановлению после матчей, определенная диета. Можешь немого приоткрыть некоторые свои секреты?

    – У меня свои ритуалы, но это касается не только игр, а всей предматчевой недели. У меня составлен особый план по питанию, который подразумевает использование определенных продуктов в моем рационе. Я стараюсь избегать того, что может мне навредить или помешать. Также есть четкий план действий, как мне восстановиться, отдохнуть и со всеми силами подойти к матчу.

    – И что ты ешь, а что – не ешь?

    – Я ем определенное количество пищи, чтобы тело понимало, что оно находится в тренировочном режиме. Если есть еще один матч на неделе, то я дозирую количество граммов в рационе, чтобы мой энергетический уровень позволил выдать свой максимум. Накануне матча в предыгровой день и в сам день встречи я ем довольно много свеклы. В этом овоще есть вся необходимая энергетика, которая позволяет мне улучшить свою производительность.

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    Источник: сайт ЦСКА

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