Зарема оценила скандальное заявление Карпина

полностью согласен.. респект Валере и тем кто действительно оценивает ситуацию трезво!!!
Супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала совет главного тренера сборной России Валерия Карпина. Тот призвал игроков покидать РПЛ.
«Респект Валерию Карпину за откровенность и трезвую оценку ситуации», – сказала Салихова.
- У сборной России в сентябре 0 побед в 3 матчах.
- Карпин в команде с 2021 года.
- Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.