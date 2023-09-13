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    Зарема оценила скандальное заявление Карпина

    Супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала совет главного тренера сборной России Валерия Карпина. Тот призвал игроков покидать РПЛ.

    «Респект Валерию Карпину за откровенность и трезвую оценку ситуации», – сказала Салихова.

    • У сборной России в сентябре 0 побед в 3 матчах.
    • Карпин в команде с 2021 года.
    • Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +601

      timon2401 3 минуты назад

      полностью согласен.. респект Валере и тем кто действительно оценивает ситуацию трезво!!!

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      Рейтинг: +5388

      neveldomha 35 минут назад

      Трусливое суждение неудачника.

      0
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      Рейтинг: +7583

      Semenycch 51 минуту назад

      Дурак дурака видит издалека. Русская пословица.

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      Рейтинг: +19822

      ilichkadr 1 час назад

      Пора Зарему отправить за пределы РПЛ.

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