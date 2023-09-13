Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?

    Изидор охарактеризовал будущий матч с «Локомотивом»

    Новичок «Зенита» Вильсон Изидор, арендованный у «Локомотива», ждет матча против москвичей.

    – Ближайший домашний матч «Зенита» – 24 сентября с «Локомотивом»? Ждете его с особенными чувствами, или скажете, что это обычная для вас игра?

    – Отвечу – да, это особенный для меня матч. Потому что какая-то критика от фанатов «Локомотива» до меня дошла. Хотя со своей стороны я отдавал все силы на поле, играя за эту команду, старался приносить ей пользу. Действовал как профессионал. В «Зените» буду стараться делать то же самое, показывать свою лучшую игру, в том числе в матче с «Локомотивом». Хочу, чтобы фанаты «Локо» поняли: мое поведение не является чем-то плохим.

    • 23-летний Изидор выступал за «Локо» с января 2022 года.
    • «Зенит» арендовал француза с обязательной опцией выкупа.
    • Ранее он говорил, что в России будет играть только за «Локомотив».

    Новости по теме
    Изидор сравнил «Зенит» с «ПСЖ»
    Изидор обратился к фанатам «Локомотива» 1
    Изидор назвал условие, при котором остался бы в «Локомотиве»
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:18
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5180

      Spirit_78 1 час назад

      Полтора болельщика Локомотива будут его яростно освистывать

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 