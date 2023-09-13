Игрок олимпийской сборной Бразилии сегодня прилетит в Москву, чтобы перейти в «Динамо»

Полузащитник «Гремио» Бителло сегодня прилетит в Москву для завершения перехода в «Динамо».

«Источники в Бразилии сообщили мне, что Бителло сегодня прибудет в Москву.

Игрок сможет посмотреть матч против «Пари НН» на «ВТБ Арене» в пятницу», – написал в телеграме журналист Фабио Алейшо.