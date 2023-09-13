Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    • Главная
    • Новости
    • Игрок олимпийской сборной Бразилии сегодня прилетит в Москву, чтобы перейти в «Динамо»

    Игрок олимпийской сборной Бразилии сегодня прилетит в Москву, чтобы перейти в «Динамо»

    Полузащитник «Гремио» Бителло сегодня прилетит в Москву для завершения перехода в «Динамо».

    «Источники в Бразилии сообщили мне, что Бителло сегодня прибудет в Москву.

    Игрок сможет посмотреть матч против «Пари НН» на «ВТБ Арене» в пятницу», – написал в телеграме журналист Фабио Алейшо.

    Новости по теме
    «Динамо» полностью согласовало трансфер игрока олимпийской сборной Бразилии 8
    Тренер «Гремио» подтвердил переход игрока олимпийской сборной Бразилии в «Динамо»
    Стало известно, во сколько «Динамо» обойдется трансфер Бителло 1
    Источник: телеграм-канал Фабио Алейшо

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:55
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +569

      lipatov32 51 минуту назад

      Игрок Олимпийской сборной Бразилии, прилетел к Российским Паралимпийцам!))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5982

      Питерский князь 1 час назад

      Надо вот так: сегодня прилетит игрок олимпийской сборной Бразилии, чтобы развалить Динамо.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 