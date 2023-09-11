Антони выложил переписку с 33-летним банкиром, которая обвинила его в насилии

Эти шлюшки настолько уже обнаглели, ничего не стесняются, когда речь о крупном бабле идёт. Чувствуют, что суды, по каким-то непонятным причинам, частенько встают на их сторону, наплевав на сроки давности и отсутствие доказательств.
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони сделал заявление на фоне обвинений в насилии от 33-летней Ингрид Ланы, которая работает банкиром.
«Я общался с Ингрид по WhatsApp. Когда она приехала в Португалию на день рождения своей двоюродной сестры, она также захотела приехать в Манчестер, чтобы встретиться со мной, с явным намерением познакомиться поближе. Она спрашивала меня, какое белье я предпочитаю – красное или белое.
Я купил ей билет и забронировал для нее номер в отеле. Я встретился с ней в упомянутом отеле, и у нас была интимная встреча по обоюдному согласию. Она настаивала на том, чтобы мы встретились снова для еще одной интимной встречи, но я не смог этого сделать из-за проблем с расписанием, и в итоге она вернулась в Бразилию. После этого я больше никогда с ней не встречался.
Все, о чем я рассказываю, подтверждается сообщениями в WhatsApp, которые я не публикую полностью, чтобы сохранить право на частную жизнь.
Однако, в случае необходимости, я буду использовать соответствующие каналы для доказательства своей невиновности, а также предлагать компетентные меры по возмещению ущерба и ходатайствовать о проведении расследования», – сказано в заявлении Антони.
Антони также опубликовал у себя в соцсетях скриншоты переписки с Ингрид. Так, в одном из сообщений девушка написала: «Если хочешь, я буду ждать в постели голая». На скриншотах также видно, что девушка называла футболиста «моя любовь».
- Антони куплен год назад у «Аякса» за 95 миллионов евро.
- В этом сезоне 23-летний игрок успел провести 4 матча АПЛ.
- На счету Антони 15 матчей за сборную Бразилии и 2 гола.
Фото: скриншот из соцсетей Антони.