Антони выложил переписку с 33-летним банкиром, которая обвинила его в насилии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони сделал заявление на фоне обвинений в насилии от 33-летней Ингрид Ланы, которая работает банкиром.

«Я общался с Ингрид по WhatsApp. Когда она приехала в Португалию на день рождения своей двоюродной сестры, она также захотела приехать в Манчестер, чтобы встретиться со мной, с явным намерением познакомиться поближе. Она спрашивала меня, какое белье я предпочитаю – красное или белое.

Я купил ей билет и забронировал для нее номер в отеле. Я встретился с ней в упомянутом отеле, и у нас была интимная встреча по обоюдному согласию. Она настаивала на том, чтобы мы встретились снова для еще одной интимной встречи, но я не смог этого сделать из-за проблем с расписанием, и в итоге она вернулась в Бразилию. После этого я больше никогда с ней не встречался.

Все, о чем я рассказываю, подтверждается сообщениями в WhatsApp, которые я не публикую полностью, чтобы сохранить право на частную жизнь.

Однако, в случае необходимости, я буду использовать соответствующие каналы для доказательства своей невиновности, а также предлагать компетентные меры по возмещению ущерба и ходатайствовать о проведении расследования», – сказано в заявлении Антони.

Антони также опубликовал у себя в соцсетях скриншоты переписки с Ингрид. Так, в одном из сообщений девушка написала: «Если хочешь, я буду ждать в постели голая». На скриншотах также видно, что девушка называла футболиста «моя любовь».

Антони куплен год назад у «Аякса» за 95 миллионов евро.

В этом сезоне 23-летний игрок успел провести 4 матча АПЛ.

На счету Антони 15 матчей за сборную Бразилии и 2 гола.

Фото: скриншот из соцсетей Антони.

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