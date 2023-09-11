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    • Коваленко назвал Кокорина своим кумиром: «Легенда, номер один»

    Коваленко назвал Кокорина своим кумиром: «Легенда, номер один»

    Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко рассказал, кого считает своими кумирами.

    – В «Коммент.Шоу» ты говорил, что Кокорин – кумир всех молодых футболистов, в том числе твой. В «Фиорентине» он не остался, вернулся в «Арис». Продолжаешь следить за его карьерой?

    – Конечно! Все равно Кокорин легенда. Для меня из российских игроков – топ-1.

    – Интересный выбор.

    – Еще для меня топ-1 Женя Фролов.

    – Ну это уже топ-2.

    – А-а, и еще Ваня Ломаев. Вот три моих кумира.

    – Кокорин – понятно. А почему Фролова и Ломаева назвал?

    – Просто бомбовые пацаны. Плюс в этот список надо включить Евгеньева.

    – В Европе их ждать?

    – Евгена – железно! Какая там есть команда, кто убивается? Где-нибудь в Англии, наверное. Если его в АПЛ засунуть – не испортит.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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