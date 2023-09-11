Коваленко назвал Кокорина своим кумиром: «Легенда, номер один»

Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко рассказал, кого считает своими кумирами.

– В «Коммент.Шоу» ты говорил, что Кокорин – кумир всех молодых футболистов, в том числе твой. В «Фиорентине» он не остался, вернулся в «Арис». Продолжаешь следить за его карьерой?

– Конечно! Все равно Кокорин легенда. Для меня из российских игроков – топ-1.

– Интересный выбор.

– Еще для меня топ-1 Женя Фролов.

– Ну это уже топ-2.

– А-а, и еще Ваня Ломаев. Вот три моих кумира.

– Кокорин – понятно. А почему Фролова и Ломаева назвал?

– Просто бомбовые пацаны. Плюс в этот список надо включить Евгеньева.

– В Европе их ждать?

– Евгена – железно! Какая там есть команда, кто убивается? Где-нибудь в Англии, наверное. Если его в АПЛ засунуть – не испортит.