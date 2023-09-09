Онопко назвал три вещи, которые никому нельзя отдавать

бутсы, машина и жена----
Это круто..Бутсы для фуболиста главное..Это невозможно отдать.А жену и машину всегда можно отдать/ поменять.
Тренер сборной России и «Ростова» Виктор Онопко поделился одним из своих жизненных принципов.
«Есть три вещи, которые нельзя отдавать никому: бутсы, машина и жена», – сказал Онопко.
- Больше всего матчей в качестве игрока Онопко провел за «Реал Овьедо».
- В качестве игрока спортсмен трижды брал чемпионат России со «Спартаком».
- Будучи в штабе ЦСКА, Онопко тоже трижды становился чемпионом.
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