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    Онопко назвал три вещи, которые никому нельзя отдавать

    Тренер сборной России и «Ростова» Виктор Онопко поделился одним из своих жизненных принципов.

    «Есть три вещи, которые нельзя отдавать никому: бутсы, машина и жена», – сказал Онопко.

    • Больше всего матчей в качестве игрока Онопко провел за «Реал Овьедо».
    • В качестве игрока спортсмен трижды брал чемпионат России со «Спартаком».
    • Будучи в штабе ЦСКА, Онопко тоже трижды становился чемпионом.

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    Источник: телеграм-канал Артема Локалова

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    09.09.2023 21:51
    Комментарии6
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      Рейтинг: +66

      ramblernasheveverything 8 часов назад

      бутсы, машина и жена----
      Это круто..Бутсы для фуболиста главное..Это невозможно отдать.А жену и машину всегда можно отдать/ поменять.

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      Рейтинг: +19789

      ilichkadr > ramblernasheveverything 7 часов назад

      Онопко дурак. Ничему его в ЦСКА не научили. Кодекс чести русского офицера «Душа - Богу, Сердце - женщине, Долг - Отечеству, Честь - никому».
      P.S. Бутсы это обувь для игры в футбол, регби и не более того, ферштейн?

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      Рейтинг: +66

      ramblernasheveverything > ilichkadr 7 часов назад

      Кодекс чести русского офицера----
      О чем ты замполит ? Замполиты никогда офицерами не были. Стукачи на командный состав..

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      Рейтинг: +19789

      ilichkadr > ramblernasheveverything 7 часов назад

      Так ты служил или нет?

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      Рейтинг: +19789

      ilichkadr > ramblernasheveverything 7 часов назад

      Ну, и? Чего скажешь?

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      Рейтинг: +66

      ramblernasheveverything > ilichkadr 7 часов назад

      Канеш служил.
      Замполиты стукачи...Еженедельный донос в политуправление на всех офицеров с которыми служил замполит стукач.

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