Смотреть прямую трансляцию матча «Нефтехимик» – «Кубань», 9 тур Первой лиги на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 9 сентября 2023, в 18:00 по московскому времени. Встреча пройдет в Нижнекамске.

Предполагаемые составы команд:

«Нефтехимик»: Голубев, Ситдиков, Шоркин, Джамилов, Бердников, Зорин, Денисов, Петров, Кокоев, Грузнов, Котик.

Главный тренер: Кирилл Новиков

«Кубань»: Нестеренко, Байрыев, Таказов, Жилов, Темников, Чуперка, Лаук, Абдоков, Левин, Кенфак, Смирнов.

Главный тренер: Александр Григорян

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Нефтехимик» – «Кубань»

Прямой эфир встречи будет транслировать «Фонбет».