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    • «Нефтехимик» – «Кубань»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 сентября 2023

    «Нефтехимик» – «Кубань»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 сентября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Нефтехимик» – «Кубань», 9 тур Первой лиги на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 9 сентября 2023, в 18:00 по московскому времени. Встреча пройдет в Нижнекамске.

    Предполагаемые составы команд:

    «Нефтехимик»: Голубев, Ситдиков, Шоркин, Джамилов, Бердников, Зорин, Денисов, Петров, Кокоев, Грузнов, Котик.

    Главный тренер: Кирилл Новиков

    «Кубань»: Нестеренко, Байрыев, Таказов, Жилов, Темников, Чуперка, Лаук, Абдоков, Левин, Кенфак, Смирнов.

    Главный тренер: Александр Григорян

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Нефтехимик»«Кубань»

    Прямой эфир встречи будет транслировать «Фонбет».

    Источник: «Бомбардир»

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