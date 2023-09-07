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    • Агент Изидора прояснил будущее форварда после побега из «Локомотива»

    Агент Изидора прояснил будущее форварда после побега из «Локомотива»

    Гарольд Ичбиа, агент нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора, рассказал, уйдет ли его клиент из московского клуба.

    • Француз самовольно покинул Россию.
    • Он отказывается возвращаться в расположение клуба, несмотря на действующий контракт.
    • В конце лета «Локо» отклонил предложения «Марселя» и «Метца» об аренде форварда.

    «Вильсон точно не будет выкупать свой контракт. Такой вариант не рассматривается.

    Скорее всего, он подпишет контракт с другим клубом в ближайшие 48 часов», – сообщил агент.

    • 23-летний Изидор выступает за «Локо» с января 2022 года.
    • Его статистика: 42 матча, 19 голов, 7 ассистов.
    • Рыночная стоимость француза – 6 млн евро.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1862

      Таврида 7 часов назад

      Руководство Локомотива поступает глупо, могли бы деньги заработать, а так ФИФА покроет перебежчика, как Ботхейма в Краснодаре.

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