Агент Изидора прояснил будущее форварда после побега из «Локомотива»

Гарольд Ичбиа, агент нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора, рассказал, уйдет ли его клиент из московского клуба.

Француз самовольно покинул Россию.

Он отказывается возвращаться в расположение клуба, несмотря на действующий контракт.

В конце лета «Локо» отклонил предложения «Марселя» и «Метца» об аренде форварда.

«Вильсон точно не будет выкупать свой контракт. Такой вариант не рассматривается.

Скорее всего, он подпишет контракт с другим клубом в ближайшие 48 часов», – сообщил агент.