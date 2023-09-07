Агент Изидора прояснил будущее форварда после побега из «Локомотива»

Гарольд Ичбиа, агент нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора, рассказал, уйдет ли его клиент из московского клуба.
- Француз самовольно покинул Россию.
- Он отказывается возвращаться в расположение клуба, несмотря на действующий контракт.
- В конце лета «Локо» отклонил предложения «Марселя» и «Метца» об аренде форварда.
«Вильсон точно не будет выкупать свой контракт. Такой вариант не рассматривается.
Скорее всего, он подпишет контракт с другим клубом в ближайшие 48 часов», – сообщил агент.
- 23-летний Изидор выступает за «Локо» с января 2022 года.
- Его статистика: 42 матча, 19 голов, 7 ассистов.
- Рыночная стоимость француза – 6 млн евро.
Источник: Sport24