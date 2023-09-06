Список претендентов на приз имени Яшина

Твиттер «Золотого мяча» опубликовал список кандидатов на приз лучшему вратарю года, который носит имя бывшего голкипера сборной СССР Льва Яшина.
- Эмилиано Мартинес («Астон Вилла», сборная Аргентины);
- Тибо Куртуа («Атлетико», сборная Бельгии);
- Аарон Рэмсдейл («Арсенал», сборная Англии);
- Доминик Ливакович («Фенербахче», сборная Хорватии);
- Марк-Андре тер Стеген («Барселона», сборная Германии);
- Майк Меньян («Милан», сборная Франции);
- Ясcин Буну («Аль-Ахли», сборная Марокко);
- Андре Онана («Манчестер Юнайтед», сборная Камеруна);
- Эдерсон («Манчестер Сити», сборная Бразилии);
- Брайс Самба («Ланс», сборная Франции).
Источник: «Бомбардир»