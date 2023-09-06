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    Список претендентов на приз имени Яшина

    Твиттер «Золотого мяча» опубликовал список кандидатов на приз лучшему вратарю года, который носит имя бывшего голкипера сборной СССР Льва Яшина.

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.09.2023 20:19
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3031

      Dgad 8 часов назад

      Однозначно самым стабильным за год был Куртуа

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12456

      BRO_football 21 час назад

      Это чё, из-за санкций даже приз имени Льва Яшина не переименовали? Удивительно!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16149

      Алексей З 22 часа назад

      Куртуа в Реале.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12629

      DeStar > Алексей З 21 час назад

      они застряли в 2014 или когда-то там)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14917

      Skull_Boy 22 часа назад

      Буну

      0
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