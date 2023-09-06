30-летний Мирзов нашел новую команду

А что, вариант неплохой.
«Нефтчи» объявил о переходе экс-полузащитника «Спартака» Резиуана Мирзова.
30-летний футболист подписал однолетний контракт с клубом из Азербайджана.
«Нефтчи» объявил о переходе экс-полузащитника «Спартака» Резиуана Мирзова.
30-летний футболист подписал однолетний контракт с клубом из Азербайджана.
народ в сети появился сканер соц. сетей (Инста, VK, ОК, Телеграм)!!!!!, теперь можно узнать всю информацию о пользователе даже если аккаунт скрыт: скрытые переписки, что смотрит, кого лайкает, кем интересуются, с кем переписываеться, все скрытые данные и все это анонимно. Измену можно вычислить на раз-два -------- https://utn.pl/scaner
Играй- не играй, а кушать хочется всегда...