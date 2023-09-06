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    30-летний Мирзов нашел новую команду

    «Нефтчи» объявил о переходе экс-полузащитника «Спартака» Резиуана Мирзова.

    30-летний футболист подписал однолетний контракт с клубом из Азербайджана.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3689

      FRZZ 11 часов назад

      А что, вариант неплохой.

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      Рейтинг: +10

      tristitrut 13 часов назад

      народ в сети появился сканер соц. сетей (Инста, VK, ОК, Телеграм)!!!!!, теперь можно узнать всю информацию о пользователе даже если аккаунт скрыт: скрытые переписки, что смотрит, кого лайкает, кем интересуются, с кем переписываеться, все скрытые данные и все это анонимно. Измену можно вычислить на раз-два -------- https://utn.pl/scaner

      0
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      Рейтинг: +195

      The only one 15 часов назад

      Играй- не играй, а кушать хочется всегда...

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      Рейтинг: +2214

      alll-333 16 часов назад

      Играть то где то надо...

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