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    • Фассон назвал две причины, по которым бразильцы приезжают в РПЛ

    Фассон назвал две причины, по которым бразильцы приезжают в РПЛ

    Защитник «Локомотива» Лукас Фассон объяснил, почему бразильские футболисты приезжают играть в РПЛ.

    – Что особенного в российском чемпионате, что сюда приезжает столько бразильцев?

    – Прежде всего уровень чемпионата – здесь очень хорошее первенство, плюс отличная страна – в основном, привлекает совокупность этих факторов.

    • «Локомотив» купил Фассона у «Атлетико Паранаэнсе» за 3 миллиона евро.
    • Стороны заключили контракт на 4 года.
    • 21-летний бразилец успел провести за «Локо» 2 матча и выбыл из-за травмы на 8 месяцев.

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    Источник: Sport24

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    05.09.2023 21:37
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    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +195

      The only one 12 часов назад

      Урежьте бабосы пополам и будет абсолютно противоположный комментарий

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2445

      evgevg13 13 часов назад

      Ну да- играют не напрягаясь и бабки, бабки, бабки...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16128

      Алексей З 15 часов назад

      Что-то о деньгах не слова, скромняга.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +510

      odessakmv 21 час назад

      "....здесь очень хорошее первенство, плюс отличная страна...." - ХРЕНЬ!!!
      Деньги, деньги и еще раз деньги, причем не особо напрягаясь

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3156

      фанат джигурды 22 часа назад

      Говно ещё и распинается.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12455

      BRO_football 23 часа назад

      1. Деньги
      2. Кроме России никуда не берут

      Если бы бразильцам нужен был отличный чемпионат и отличная страна, они бы у себя в Бразилии остались.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19614

      NewLife > BRO_football 22 часа назад

      Видимо, есть и налоговая выгода. Это входит в твой первый пункт)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +510

      odessakmv > NewLife 21 час назад

      это и есть 1. Деньги

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      Ответить
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      Рейтинг: +1422

      mama1991 23 часа назад

      приезжают из за цены-качества.... где качество не соответствует цене, но тем не менее наши плотють

      0
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