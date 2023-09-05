Фассон назвал две причины, по которым бразильцы приезжают в РПЛ

Защитник «Локомотива» Лукас Фассон объяснил, почему бразильские футболисты приезжают играть в РПЛ.

– Что особенного в российском чемпионате, что сюда приезжает столько бразильцев?

– Прежде всего уровень чемпионата – здесь очень хорошее первенство, плюс отличная страна – в основном, привлекает совокупность этих факторов.

«Локомотив» купил Фассона у «Атлетико Паранаэнсе» за 3 миллиона евро.

Стороны заключили контракт на 4 года.

21-летний бразилец успел провести за «Локо» 2 матча и выбыл из-за травмы на 8 месяцев.

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