Кержаков: «Заболотный оттоптал мне пальцы»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал пропущенный гол от ЦСКА в матче 7-го тура РПЛ (1:1) и потасовку в конце игры.

– Ты вчера в случае с первым голом сыграл не очень уверенно. Тебе уже удалось перевернуть эту страницу календаря? Или сегодня проснулся – и снова третье сентября?

– Как ни странно, удалось перевернуть практически сразу же. Сделал это намеренно, чтобы ребята почувствовали, что я не потерял уверенность после этого неприятного момента. И как-то все само прошло.

– В конце игры страсти горели, как костры рябин. Что случилось? Никто не пострадал?

– Пара моих пальцев пострадали, пока держал Заболотного.

– Он их кусал?

– Ха! На ногах! Оттоптал. Там ребята из ЦСКА просили пенальти. Но там был чистый подкат. А почему началась заваруха, я так и не понял.

Наверное, начало нужно искать в моменте с нашим голом. Там был спорный эпизод. Если честно, даже не понял, в чем там было дело. И эта цепочка, наверное, привела к потасовке.

– Когда была эта потасовка, Павел Кукуян начал пускать желтый лист, словно по бульварам Москвы. Не было опасения, что сейчас начнутся красные карточки и половину команды удалят?

– Мне показалось, если бы я не вмешался, могло быть хуже. Не говорю, что это целиком моя заслуга. Но Нурик (Алип) у нас горячий казахский парень. Они столкнулись с Забой. И там могло все закончиться красными карточками.

Надеюсь, что я помог этого избежать. Конечно, в первую очередь я думал о наших игроках, чтобы никого из них не удалили. Но получилось, что я Забу держал.

Мы с ним в хороших отношениях. И с Нуриком, естественно, тоже. Но Заба просто рядом оказался. Поэтому пришлось его сдерживать.