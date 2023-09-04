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Кержаков: «Заболотный оттоптал мне пальцы»

4 сентября 2023, 23:44
5

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал пропущенный гол от ЦСКА в матче 7-го тура РПЛ (1:1) и потасовку в конце игры.

– Ты вчера в случае с первым голом сыграл не очень уверенно. Тебе уже удалось перевернуть эту страницу календаря? Или сегодня проснулся – и снова третье сентября?

– Как ни странно, удалось перевернуть практически сразу же. Сделал это намеренно, чтобы ребята почувствовали, что я не потерял уверенность после этого неприятного момента. И как-то все само прошло.

– В конце игры страсти горели, как костры рябин. Что случилось? Никто не пострадал?

– Пара моих пальцев пострадали, пока держал Заболотного.

– Он их кусал?

– Ха! На ногах! Оттоптал. Там ребята из ЦСКА просили пенальти. Но там был чистый подкат. А почему началась заваруха, я так и не понял.

Наверное, начало нужно искать в моменте с нашим голом. Там был спорный эпизод. Если честно, даже не понял, в чем там было дело. И эта цепочка, наверное, привела к потасовке.

– Когда была эта потасовка, Павел Кукуян начал пускать желтый лист, словно по бульварам Москвы. Не было опасения, что сейчас начнутся красные карточки и половину команды удалят?

– Мне показалось, если бы я не вмешался, могло быть хуже. Не говорю, что это целиком моя заслуга. Но Нурик (Алип) у нас горячий казахский парень. Они столкнулись с Забой. И там могло все закончиться красными карточками.

Надеюсь, что я помог этого избежать. Конечно, в первую очередь я думал о наших игроках, чтобы никого из них не удалили. Но получилось, что я Забу держал.

Мы с ним в хороших отношениях. И с Нуриком, естественно, тоже. Но Заба просто рядом оказался. Поэтому пришлось его сдерживать.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Кержаков Михаил Заболотный Антон
Комментарии (5)
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Spirit_78
1693863994
Выбор заголовка, как это часто бывает здесь, не отражает суть интервью от слова совсем. С таким же успехом можно было назвать "Нурик у нас горячий парень" или "Я держал Забу", точно так же получилось бы бессмысленно. Неужели всё так плохо у портала, что приходится регулярно применять кликбейт?
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Томик
1693871419
Вместо того, чтобы горячего парня своего держать, держал чужого игрока... Странная позиция. И всё сходит с рук. "Зенит".
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odessakmv
1693884689
"Когда ... выходил из бара, какая-то пьяная ****** отоптала ему все руки"
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portero
1693926688
Он тебе рому налил накануне, раз ты ему такой подарок сделал!!!! Только с будуна воротчик может сотворить такую херню!!!!! Гнать тебя надо Миша, не спасаешь, да ещё и привозишь, ногами хреново играешь, на выходах очень слабо.... А разборка точно как после бодуна, Кукумудак отвратно судил!!!
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