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    Кержаков: «Заболотный оттоптал мне пальцы»

    Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал пропущенный гол от ЦСКА в матче 7-го тура РПЛ (1:1) и потасовку в конце игры.

    – Ты вчера в случае с первым голом сыграл не очень уверенно. Тебе уже удалось перевернуть эту страницу календаря? Или сегодня проснулся – и снова третье сентября?

    – Как ни странно, удалось перевернуть практически сразу же. Сделал это намеренно, чтобы ребята почувствовали, что я не потерял уверенность после этого неприятного момента. И как-то все само прошло.

    – В конце игры страсти горели, как костры рябин. Что случилось? Никто не пострадал?

    – Пара моих пальцев пострадали, пока держал Заболотного.

    – Он их кусал?

    – Ха! На ногах! Оттоптал. Там ребята из ЦСКА просили пенальти. Но там был чистый подкат. А почему началась заваруха, я так и не понял.

    Наверное, начало нужно искать в моменте с нашим голом. Там был спорный эпизод. Если честно, даже не понял, в чем там было дело. И эта цепочка, наверное, привела к потасовке.

    – Когда была эта потасовка, Павел Кукуян начал пускать желтый лист, словно по бульварам Москвы. Не было опасения, что сейчас начнутся красные карточки и половину команды удалят?

    – Мне показалось, если бы я не вмешался, могло быть хуже. Не говорю, что это целиком моя заслуга. Но Нурик (Алип) у нас горячий казахский парень. Они столкнулись с Забой. И там могло все закончиться красными карточками.

    Надеюсь, что я помог этого избежать. Конечно, в первую очередь я думал о наших игроках, чтобы никого из них не удалили. Но получилось, что я Забу держал.

    Мы с ним в хороших отношениях. И с Нуриком, естественно, тоже. Но Заба просто рядом оказался. Поэтому пришлось его сдерживать.

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    Источник: Sport24

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    04.09.2023 23:44
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +68949

      portero 5 сентября, 18:11

      Он тебе рому налил накануне, раз ты ему такой подарок сделал!!!!
      Только с будуна воротчик может сотворить такую херню!!!!!
      Гнать тебя надо Миша, не спасаешь, да ещё и привозишь, ногами хреново играешь, на выходах очень слабо....
      А разборка точно как после бодуна, Кукумудак отвратно судил!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +510

      odessakmv 5 сентября, 06:31

      "Когда ... выходил из бара, какая-то пьяная ****** отоптала ему все руки"

      1
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    • ...
      Рейтинг: +8153

      Томик 5 сентября, 02:50

      Вместо того, чтобы горячего парня своего держать, держал чужого игрока... Странная позиция. И всё сходит с рук. "Зенит".

      0
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      Рейтинг: +10

      Hamletspb > Томик 5 сентября, 03:52

      Он его за горло держал?

      0
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      ...
      Рейтинг: +1022

      Айболид > Hamletspb 5 сентября, 06:12

      За горло хватать игроков команды-соперника, можно только футболистам московских команд . Им всё сходит с рук .

      2
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      Рейтинг: +5136

      Spirit_78 5 сентября, 00:46

      Выбор заголовка, как это часто бывает здесь, не отражает суть интервью от слова совсем. С таким же успехом можно было назвать "Нурик у нас горячий парень" или "Я держал Забу", точно так же получилось бы бессмысленно. Неужели всё так плохо у портала, что приходится регулярно применять кликбейт?

      2
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