Президент РПЛ Алаев прокомментировал побег Изидора из «Локомотива»

Президент РПЛ Александр Алаев считает вопиющей ситуацию с форвардом «Локомотива» Вильсоном Изидором.

Француз самовольно покинул Россию.

Он отказывается возвращаться в расположение клуба, несмотря на действующий контракт.

В конце лета «Локо» отклонил предложения «Марселя» и «Метца» об аренде нападающего.

«Не сказал бы, что меня пугает такая тенденция отъездов, но ситуация вопиющая. Ты игрок, у тебя есть действующий контракт, и ты его выполняешь. В одностороннем порядке так делать непрофессионально.

Мы совместно с «Локомотивом», «Динамо» и «Ростовом» будем отстаивать свои интересы. Каждый футболист, имеющий контракт, должен его исполнять. Тем более было принято решение ФИФА, которое должно исполняться.

Надеюсь, что все юридические решения будут в пользу клубов, потому что создавать такие прецеденты ни в коем случае нельзя», – сказал Алаев.