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    • Президент РПЛ Алаев прокомментировал побег Изидора из «Локомотива»

    Президент РПЛ Алаев прокомментировал побег Изидора из «Локомотива»

    Президент РПЛ Александр Алаев считает вопиющей ситуацию с форвардом «Локомотива» Вильсоном Изидором.

    • Француз самовольно покинул Россию.
    • Он отказывается возвращаться в расположение клуба, несмотря на действующий контракт.
    • В конце лета «Локо» отклонил предложения «Марселя» и «Метца» об аренде нападающего.

    «Не сказал бы, что меня пугает такая тенденция отъездов, но ситуация вопиющая. Ты игрок, у тебя есть действующий контракт, и ты его выполняешь. В одностороннем порядке так делать непрофессионально.

    Мы совместно с «Локомотивом», «Динамо» и «Ростовом» будем отстаивать свои интересы. Каждый футболист, имеющий контракт, должен его исполнять. Тем более было принято решение ФИФА, которое должно исполняться.

    Надеюсь, что все юридические решения будут в пользу клубов, потому что создавать такие прецеденты ни в коем случае нельзя», – сказал Алаев.

    • 23-летний Изидор выступает за «Локо» с января 2022 года.
    • Его статистика: 42 матча, 19 голов, 7 ассистов.
    • Рыночная стоимость француза – 6 млн евро.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    04.09.2023 12:25
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