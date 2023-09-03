Семак прокомментировал ошибку Кержакова в матче с ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об ошибке Михаила Кержакова в матче с ЦСКА (1:1).

Ошибка Кержакова привела к голу в ворота петербургской команды. Мяч забил Антон Заболотный.

«Ошибка Кержакова, приведшая к первому голу? Бывает, это обычный технический брак. Немножко обрабатывал долго, наверное, не туда, куда хотел. Такие ошибки бывают у всех. У вратарей такие ошибки бросаются в глаза.

Сложно сказать, насколько этот гол повлиял на игру. Наверное, это вопрос к армейцам. Планировали они сесть в оборону или нет? У нас моменты были, надо было забивать. Учитывая гол в концовке, это неплохой результат в матче с нашими конкурентами», – сказал Семак.