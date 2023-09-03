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Семак прокомментировал ошибку Кержакова в матче с ЦСКА

3 сентября 2023, 21:07
6

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об ошибке Михаила Кержакова в матче с ЦСКА (1:1).

Ошибка Кержакова привела к голу в ворота петербургской команды. Мяч забил Антон Заболотный.

«Ошибка Кержакова, приведшая к первому голу? Бывает, это обычный технический брак. Немножко обрабатывал долго, наверное, не туда, куда хотел. Такие ошибки бывают у всех. У вратарей такие ошибки бросаются в глаза.

Сложно сказать, насколько этот гол повлиял на игру. Наверное, это вопрос к армейцам. Планировали они сесть в оборону или нет? У нас моменты были, надо было забивать. Учитывая гол в концовке, это неплохой результат в матче с нашими конкурентами», – сказал Семак.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Кержаков Михаил Семак Сергей
Комментарии (6)
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Garrincha58
1693765255
Давно пора менять Кержа он никогда не выручает, но привозит частенько и только в финале Суперкубка взял два пенальти, но это лотерея если игрок пробивает плохо вратарь берёт, а в игре Кержаков особенно ногами один из самых слабых вратарей в РПЛ. Не понимаю почему в Зените столько лет нет сильного вратаря.
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paracetamol
1693771582
Это не ошибка Кержакова, а ошибка Семака, который навязывает длительный розыгрыш мяча у своей штрафной вместо игры вперед. Слабенький тренер и туповатый к тому же.
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