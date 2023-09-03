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    Семак прокомментировал ошибку Кержакова в матче с ЦСКА

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об ошибке Михаила Кержакова в матче с ЦСКА (1:1).

    Ошибка Кержакова привела к голу в ворота петербургской команды. Мяч забил Антон Заболотный.

    «Ошибка Кержакова, приведшая к первому голу? Бывает, это обычный технический брак. Немножко обрабатывал долго, наверное, не туда, куда хотел. Такие ошибки бывают у всех. У вратарей такие ошибки бросаются в глаза.

    Сложно сказать, насколько этот гол повлиял на игру. Наверное, это вопрос к армейцам. Планировали они сесть в оборону или нет? У нас моменты были, надо было забивать. Учитывая гол в концовке, это неплохой результат в матче с нашими конкурентами», – сказал Семак.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    03.09.2023 21:07
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +19281

      paracetamol 3 сентября, 23:06

      Это не ошибка Кержакова, а ошибка Семака, который навязывает длительный розыгрыш мяча у своей штрафной вместо игры вперед. Слабенький тренер и туповатый к тому же.

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      Рейтинг: +5372

      neveldomha > paracetamol 4 сентября, 00:13

      Реализуй свои моменты Марио и Кассир, то ты бы не писал эту чушь. Семака не в чем упрекать.

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      Рейтинг: +1373

      ZENIT-59 > paracetamol 4 сентября, 08:13

      Мне непонятно,почему ругают Кержакова за пропущенный мяч!?Алип должен был отбить мяч в сторону ,а не пасовать вратарю,если рядом был соперник! Или у этого защитника плохо со зрением и теорией? Ведь о таких ошибках рассказывают молодым в спортшколе-отдавать вратарю в крайнем случае и когда в близи нет соперников

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      Рейтинг: +5372

      neveldomha > ZENIT-59 4 сентября, 11:07

      Кержаков был обязан в той ситуации отдавать пас левой. А он сделал переступ под правую, при том, что не нужен был сильный пас. Свободный защитник был совсем близко. Я согласен с мнением Орлова это косяк Миши. Кипер обязан уметь играть обеими ногами. В серии А кипер играет по сути крайнего защитника. Пас Алипа, конфетка по сравнению с тем, какие передачи отдают там.

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      Рейтинг: +17931

      Garrincha58 3 сентября, 21:20

      Давно пора менять Кержа он никогда не выручает, но привозит частенько и только в финале Суперкубка взял два пенальти, но это лотерея если игрок пробивает плохо вратарь берёт, а в игре Кержаков особенно ногами один из самых слабых вратарей в РПЛ. Не понимаю почему в Зените столько лет нет сильного вратаря.

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      Рейтинг: +4300

      raritet > Garrincha58 3 сентября, 21:45

      Да, в Зените практически никогда не было надежного вратаря. Всегда косячили.

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      Рейтинг: +1022

      Айболид > raritet 3 сентября, 22:23

      А есть которые не косячат ?

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