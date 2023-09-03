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    • АПЛ. «Арсенал» вырвал победу над «МЮ» на 96-й минуте, забил купленный за 116 миллионов игрок

    АПЛ. «Арсенал» вырвал победу над «МЮ» на 96-й минуте, забил купленный за 116 миллионов игрок

    «Арсенал» одержал волевую победу над «Манчестер Юнайтед» – 3:1.

    На гол Маркуса Рэшфорда в первом тайме лондонцы ответили забитым мячом Мартина Эдегора.

    Победный гол на 96-й минуте забил Деклан Райс. «Арсенал» купил полузащитника этим летом за 116 миллионов евро.

    На 11-й добавленной минуте окончательный счет установил Габриэль Жезус.

    Англия. АПЛ. 4-й тур

    Арсенал – Манчестер Юнайтед – 3:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Рэшфорд, 27; 1:1 – Эдегор, 28; 2:1 – Райс, 90+6; 3:1 – Жезус, 90+11.

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.09.2023 20:32
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4839

      Oldtrafford83 4 сентября, 07:58

      Концовку провалили полностью, на стандартах возле своих ворот прям беда, почему то Арсенал бесит даже больше чем Сити с Ливером))

      0
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      Рейтинг: +13

      MANCHESTER_RED_MAN 4 сентября, 01:32

      Ниче
      Отыграемся!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +13

      MANCHESTER_RED_MAN 3 сентября, 21:06

      Повезло арсеналу

      0
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