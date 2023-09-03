АПЛ. «Арсенал» вырвал победу над «МЮ» на 96-й минуте, забил купленный за 116 миллионов игрок

«Арсенал» одержал волевую победу над «Манчестер Юнайтед» – 3:1.

На гол Маркуса Рэшфорда в первом тайме лондонцы ответили забитым мячом Мартина Эдегора.

Победный гол на 96-й минуте забил Деклан Райс. «Арсенал» купил полузащитника этим летом за 116 миллионов евро.

На 11-й добавленной минуте окончательный счет установил Габриэль Жезус.

Англия. АПЛ. 4-й тур

Арсенал – Манчестер Юнайтед – 3:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Рэшфорд, 27; 1:1 – Эдегор, 28; 2:1 – Райс, 90+6; 3:1 – Жезус, 90+11.

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