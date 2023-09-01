Барриос объяснил продление контракта с «Зенитом»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос рассказал, почему решил заключить новое соглашение с клубом.

Хавбек продлил контракт до лета 2027 года.

Сообщалось, что у него было предложение от «Ноттингем Форест».

Юристы Барриоса якобы изучали возможность расторжения договора с «Зенитом» из-за желания футболиста уйти.

– Вильмар, вы подписали новый контракт с «Зенитом» до 2027 года, поздравляем! Что чувствуете прямо сейчас?

– Я очень рад продлить соглашение с клубом! Это большое счастье для меня и моей семьи – продолжать с гордостью представлять «Зенит», защищать его цвета, проживать вместе с ним большое количество эмоций и каждый сезон бороться за выполнение поставленных задач.

Надеюсь, что проведу здесь еще много лет – это то, чего хочется мне и моим близким. И пусть наш победный путь продолжится!

– В прессе ходило много слухов о вашем будущем и других клубах, но вы приняли решение остаться в «Зените». Какой была главная мотивация?

– Действительно, были разговоры об интересе со стороны разных команд, но я все время был абсолютно спокоен, потому что знал, что все будет так, как угодно Богу.

У меня прекрасные отношения с «Зенитом», моим приоритетом всегда было остаться здесь. Я счастлив, что все так сложилось, потому что это именно то, чего мы с семьей и желали.

Теперь хочется с новыми силами взяться за работу, чтобы на каждой тренировке и в каждом матче отдавать клубу все, на что я способен. Так что с Богом и вперед, к новым победам!