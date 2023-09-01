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    Барриос объяснил продление контракта с «Зенитом»

    Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос рассказал, почему решил заключить новое соглашение с клубом.

    • Хавбек продлил контракт до лета 2027 года.
    • Сообщалось, что у него было предложение от «Ноттингем Форест».
    • Юристы Барриоса якобы изучали возможность расторжения договора с «Зенитом» из-за желания футболиста уйти.

    – Вильмар, вы подписали новый контракт с «Зенитом» до 2027 года, поздравляем! Что чувствуете прямо сейчас?

    – Я очень рад продлить соглашение с клубом! Это большое счастье для меня и моей семьи – продолжать с гордостью представлять «Зенит», защищать его цвета, проживать вместе с ним большое количество эмоций и каждый сезон бороться за выполнение поставленных задач.

    Надеюсь, что проведу здесь еще много лет – это то, чего хочется мне и моим близким. И пусть наш победный путь продолжится!

    – В прессе ходило много слухов о вашем будущем и других клубах, но вы приняли решение остаться в «Зените». Какой была главная мотивация?

    – Действительно, были разговоры об интересе со стороны разных команд, но я все время был абсолютно спокоен, потому что знал, что все будет так, как угодно Богу.

    У меня прекрасные отношения с «Зенитом», моим приоритетом всегда было остаться здесь. Я счастлив, что все так сложилось, потому что это именно то, чего мы с семьей и желали.

    Теперь хочется с новыми силами взяться за работу, чтобы на каждой тренировке и в каждом матче отдавать клубу все, на что я способен. Так что с Богом и вперед, к новым победам!

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    Источник: сайт «Зенита»

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    01.09.2023 16:16
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    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +397

      Bez Imeni 2 сентября, 00:40

      Барриос не только прекрасный футболист,но ещё и хороший человек...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6839

      Давид59 1 сентября, 19:58

      Всё неплохо. Я думаю, что причина в другом. Парень был интересен середнякам, думали купить по дешёвке. Если бы саудиты захотели, то могли бы забрать его.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +68949

      portero 1 сентября, 18:20

      У Барриоса реально всё хорошо, зачем ему выходить из зоны комфорта....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16127

      Алексей З 1 сентября, 16:56

      Очень хорошая зп , за минимальное количество игр, это ли не рай для футболиста.

      2
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      ...
      Рейтинг: +5372

      neveldomha > Алексей З 1 сентября, 23:55

      Барриос отрабатывает за двоих. Настоящий трудяга. Он свою зарплату не зря получает.

      1
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      ...
      Рейтинг: +16127

      Алексей З > neveldomha 2 сентября, 08:29

      Я не сказал что это плохой игрок.

      0
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