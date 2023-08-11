Барриос может расторгнуть контракт с «Зенитом»: колумбиец считает, что клуб его обманул

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос хочет сменить команду до конца лета.

У него с апреля есть согласованный контракт с «Ноттингем Форест», но петербургский клуб требует за трансфер 20 миллионов евро.

Зимой колумбиец мог приостановить соглашение и уехать в АПЛ бесплатно, но пошел навстречу руководству «Зенита», попросившему его остаться до завершения сезона.

Летом «Ноттингем Форест» предложил за Барриоса 4 миллиона евро, но получил отказ. Затем предложение увеличили до 8,5+3 миллионов, но петербуржцы не спешат отвечать согласием.

Футболист считает, что его обманули, поэтому его юристы изучают возможность расторжения контракта. В частности, они внимательно следят за разбирательством Матиаса Норманна с «Динамо» и «Ростовом».

Хавбек в любом случае разочарован поведением «Зенита», поэтому решительно настроен покинуть команду. Трансферное окно в АПЛ закрывается 1 сентября.