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    • Барриос может расторгнуть контракт с «Зенитом»: колумбиец считает, что клуб его обманул

    Барриос может расторгнуть контракт с «Зенитом»: колумбиец считает, что клуб его обманул

    Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос хочет сменить команду до конца лета.

    У него с апреля есть согласованный контракт с «Ноттингем Форест», но петербургский клуб требует за трансфер 20 миллионов евро.

    Зимой колумбиец мог приостановить соглашение и уехать в АПЛ бесплатно, но пошел навстречу руководству «Зенита», попросившему его остаться до завершения сезона.

    Летом «Ноттингем Форест» предложил за Барриоса 4 миллиона евро, но получил отказ. Затем предложение увеличили до 8,5+3 миллионов, но петербуржцы не спешат отвечать согласием.

    Футболист считает, что его обманули, поэтому его юристы изучают возможность расторжения контракта. В частности, они внимательно следят за разбирательством Матиаса Норманна с «Динамо» и «Ростовом».

    Хавбек в любом случае разочарован поведением «Зенита», поэтому решительно настроен покинуть команду. Трансферное окно в АПЛ закрывается 1 сентября.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    11.08.2023 14:14
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    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1446

      Zenit_Zenit 11 августа, 22:03

      Херня очередная.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4079

      anatolich72 11 августа, 17:54

      Дыма без огня не бывает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9891

      САДЫЧОК 11 августа, 17:19

      Уйдет !, Без него, Зенит будет , как Краснодар.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7209

      mamba9090909 11 августа, 17:13

      Одни пишут сенсацию, другие эту сенсацию опровергают. Бардак в СМИ.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3848

      acor94 11 августа, 16:49

      Если получим 12 за него - уже хорошо. Надо продавать в Ноттингем, Васильев заменит.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2092

      Fialet > acor94 11 августа, 19:48

      Васильев заменит, это юмор такой?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15789

      Алексей З 11 августа, 15:58

      Баррик соображает, ушёл Малком, освободились деньги из фонда зп , почему не раскрутить на прибавку.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4614

      Иван Петров 1986 11 августа, 15:46

      Все бегут из помойки. Воняет там сильно.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +14849

      Skull_Boy 11 августа, 15:18

      Да, а зачем тогда продлил контракт гений или дошло все таки мозги заработали

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3039

      АЛЕКС 58 11 августа, 15:09

      Побежали черномазые крысы с газпромовского корабля. И даже гражданство и халявные деньги не останавливают. В этом сезоне Лукойл всех деньгами задавит.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1446

      Zenit_Zenit > АЛЕКС 58 11 августа, 22:05

      Ты - нацист. Жрешь коричневое.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +19390

      ilichkadr 11 августа, 14:49

      Карпуша опять отжигает......
      Ванька, тебе откуда известно, что хавбек разочарован поведением «Зенита» да ещё и "в любом случае"!? Во всех оставшихся случаях, которые могут произойти!!!!!????

      3
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