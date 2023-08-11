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  • Барриос может расторгнуть контракт с «Зенитом»: колумбиец считает, что клуб его обманул

Барриос может расторгнуть контракт с «Зенитом»: колумбиец считает, что клуб его обманул

11 августа 2023, 14:14
11

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос хочет сменить команду до конца лета.

У него с апреля есть согласованный контракт с «Ноттингем Форест», но петербургский клуб требует за трансфер 20 миллионов евро.

Зимой колумбиец мог приостановить соглашение и уехать в АПЛ бесплатно, но пошел навстречу руководству «Зенита», попросившему его остаться до завершения сезона.

Летом «Ноттингем Форест» предложил за Барриоса 4 миллиона евро, но получил отказ. Затем предложение увеличили до 8,5+3 миллионов, но петербуржцы не спешат отвечать согласием.

Футболист считает, что его обманули, поэтому его юристы изучают возможность расторжения контракта. В частности, они внимательно следят за разбирательством Матиаса Норманна с «Динамо» и «Ростовом».

Хавбек в любом случае разочарован поведением «Зенита», поэтому решительно настроен покинуть команду. Трансферное окно в АПЛ закрывается 1 сентября.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Зенит Ноттингем Форест Барриос Вильмар
Комментарии (11)
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ilichkadr
1691754574
Карпуша опять отжигает...... Ванька, тебе откуда известно, что хавбек разочарован поведением «Зенита» да ещё и "в любом случае"!? Во всех оставшихся случаях, которые могут произойти!!!!!????
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АЛЕКС 58
1691755767
Побежали черномазые крысы с газпромовского корабля. И даже гражданство и халявные деньги не останавливают. В этом сезоне Лукойл всех деньгами задавит.
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Skull_Boy
1691756319
Да, а зачем тогда продлил контракт гений или дошло все таки мозги заработали
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Иван Петров 1986
1691758016
Все бегут из помойки. Воняет там сильно.
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acor94
1691761780
Если получим 12 за него - уже хорошо. Надо продавать в Ноттингем, Васильев заменит.
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mamba9090909
1691763233
Одни пишут сенсацию, другие эту сенсацию опровергают. Бардак в СМИ.
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САДЫЧОК
1691763569
Уйдет !, Без него, Зенит будет , как Краснодар.
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anatolich72
1691765663
Дыма без огня не бывает.
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Zenit_Zenit
1691780593
Херня очередная.
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