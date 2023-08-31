«Зенит» продлил контракт с Барриосом

«Зенит» объявил о продлении контракта с полузащитником Вильмаром Барриосом.

«Обновленное соглашение с колумбийским полузащитником рассчитано до конца сезона-2026/27.

Дорогой Вильмар, поздравляем с продлением контракта и желаем продолжения славных победных традиций в составе «Зенита»!» – говорится в сообщении «Зенита».