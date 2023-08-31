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«Зенит» продлил контракт с Барриосом

31 августа 2023, 18:55
6

«Зенит» объявил о продлении контракта с полузащитником Вильмаром Барриосом.

«Обновленное соглашение с колумбийским полузащитником рассчитано до конца сезона-2026/27.

Дорогой Вильмар, поздравляем с продлением контракта и желаем продолжения славных победных традиций в составе «Зенита»!» – говорится в сообщении «Зенита».

  • Барриос играет за «Зенит» с 2019 года.
  • Сообщалось, что колумбиец получил предложение от «Ноттингем Форест» и хочет уйти.
  • Юристы футболиста якобы изучали возможность расторжения контракта.

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Источник: телеграм-канал «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Барриос Вильмар
Комментарии (6)
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ilichkadr
1693500536
Вильмар это сила!!!
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Ziklop
1693506610
Кучо лучший по самоотдаче на поле, не шлангует как некоторые!
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Spirit_78
1693511954
Хорошая новость. Теперь даже если куда-то уходить захочет, то точно не за копейки. А если останется до окончания срока контракта - ещё лучше.
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