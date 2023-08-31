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    «Зенит» продлил контракт с Барриосом

    «Зенит» объявил о продлении контракта с полузащитником Вильмаром Барриосом.

    «Обновленное соглашение с колумбийским полузащитником рассчитано до конца сезона-2026/27.

    Дорогой Вильмар, поздравляем с продлением контракта и желаем продолжения славных победных традиций в составе «Зенита»!» – говорится в сообщении «Зенита».

    • Барриос играет за «Зенит» с 2019 года.
    • Сообщалось, что колумбиец получил предложение от «Ноттингем Форест» и хочет уйти.
    • Юристы футболиста якобы изучали возможность расторжения контракта.

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    Источник: телеграм-канал «Зенита»

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