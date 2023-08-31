Агент Барриоса объяснил продление контракта с «Зенитом»

Луис Фелипе Поссо, агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, рассказал, почему колумбиец решил заключить новое соглашение с клубом.
- Хавбек продлил контракт до лета 2027 года.
- Сообщалось, что у него было предложение от «Ноттингем Форест».
- Юристы Барриоса якобы изучали возможность расторжения договора с «Зенитом» из-за желания футболиста уйти.
«Мы вели переговоры с несколькими клубами, которые заинтересованы в Вильмаре. Однако, игрок и «Зенит» приняли решение продолжать сотрудничество.
У Барриоса не было желания покинуть клуб, но он знал про интерес со стороны и рассматривал разные предложения», – объяснил агент.
Источник: Sport24