Агент Барриоса объяснил продление контракта с «Зенитом»

Луис Фелипе Поссо, агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, рассказал, почему колумбиец решил заключить новое соглашение с клубом.

Хавбек продлил контракт до лета 2027 года.

Сообщалось, что у него было предложение от «Ноттингем Форест».

Юристы Барриоса якобы изучали возможность расторжения договора с «Зенитом» из-за желания футболиста уйти.

«Мы вели переговоры с несколькими клубами, которые заинтересованы в Вильмаре. Однако, игрок и «Зенит» приняли решение продолжать сотрудничество.

У Барриоса не было желания покинуть клуб, но он знал про интерес со стороны и рассматривал разные предложения», – объяснил агент.