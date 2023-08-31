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    Агент Барриоса объяснил продление контракта с «Зенитом»

    Луис Фелипе Поссо, агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, рассказал, почему колумбиец решил заключить новое соглашение с клубом.

    • Хавбек продлил контракт до лета 2027 года.
    • Сообщалось, что у него было предложение от «Ноттингем Форест».
    • Юристы Барриоса якобы изучали возможность расторжения договора с «Зенитом» из-за желания футболиста уйти.

    «Мы вели переговоры с несколькими клубами, которые заинтересованы в Вильмаре. Однако, игрок и «Зенит» приняли решение продолжать сотрудничество.

    У Барриоса не было желания покинуть клуб, но он знал про интерес со стороны и рассматривал разные предложения», – объяснил агент.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 21:35
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -78

      diamondfan 48 минут назад

      Это хорошо! В Англии платят мало, и лига не о чем! В Зените он мастер!

      0
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      Рейтинг: +8648

      nik55 54 минуты назад

      просто решил заработать

      0
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      Рейтинг: +3256

      BAIv 58 минут назад

      здесь ему почёт, уважение и деньги, а как сложиться в другом клубе неизвестно.

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