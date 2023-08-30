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    • Нигматуллин объяснил, почему не собирается возвращаться в Россию

    Нигматуллин объяснил, почему не собирается возвращаться в Россию

    Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин заявил, что не собирается возвращаться в Россию из США.

    – У вас нет планов полноценно вернуться в Россию?

    – Нет. Я с удовольствием проживаю там, где находятся мои дети.

    Мой старший сын работает тут, младший поступил в университет на музыкальное направление. Он будет учиться профессиональному написанию музыки в одном из самых престижных университетов США. 800 выпускников этого заведения получили «Грэмми».

    – В чем три главных преимущества жизни в США в сравнении с Россией?

    – Не хочу сравнивать. В данном случае я выбрал жизнь в месте с круглогодичным летом, к тому же я всегда мечтал жизнь у океана.

    Я люблю Россию, никогда этого не скрывал и не собираюсь от этого отказываться. Но в следующем году мне исполнится 50 лет, пора бы задуматься о пенсии на берегу океана

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    Источник: Metaratings

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