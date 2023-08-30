Литвинов ответил на вопрос о переходе в «Торино»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов отреагировал на новость об интересе «Торино».

Ранее сообщалось, что 22-летний россиянин находится в списке потенциальных новичков итальянского клуба.

«Я так же, как и вы, прочитал эту информацию из интернета. С агентом это не обсуждал, потому что сейчас идут важные игры и не хочется отвлекаться на то, что пишут СМИ. Сейчас я в «Спартаке». Но мечта попробовать себя в Европе, конечно, есть», – сказал Литвинов.