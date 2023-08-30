Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?

    Литвинов ответил на вопрос о переходе в «Торино»

    Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов отреагировал на новость об интересе «Торино».

    Ранее сообщалось, что 22-летний россиянин находится в списке потенциальных новичков итальянского клуба.

    «Я так же, как и вы, прочитал эту информацию из интернета. С агентом это не обсуждал, потому что сейчас идут важные игры и не хочется отвлекаться на то, что пишут СМИ. Сейчас я в «Спартаке». Но мечта попробовать себя в Европе, конечно, есть», – сказал Литвинов.

    • Литвинов – воспитанник «Спартака».
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2026 года.
    • Рыночная цена игрока – 6 млн евро.

    Новости по теме
    Игрок «Спартака» рассказал, какое прозвище получил Бабич 1
    Литвинов рассказал, как повлиял на «Зенит» уход Малкома 7
    Литвинов – в списке клуба Серии А 5
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:11
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2517

      Январь 59 43 минуты назад

      Европа разбежалась по командам из Китая, Арабских стран, Америки. Теперь можно и в Европу. Видимо в Европейских клубах действительно глубокий кризис, что уже на российских игроков (не самого высокого уровня) стали смотреть. Ещё год назад на игроков из России было категорическое табу и полная травля в клубах( особенно в командах восточной Европы).

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +758

      Пригожин Женя 1 час назад

      будет дебилом если не перейдет

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1460

      SLADE2019 > Пригожин Женя 1 час назад

      Это точно, заодно и меня порадует.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 