Литвинов ответил на вопрос о переходе в «Торино»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов отреагировал на новость об интересе «Торино».
Ранее сообщалось, что 22-летний россиянин находится в списке потенциальных новичков итальянского клуба.
«Я так же, как и вы, прочитал эту информацию из интернета. С агентом это не обсуждал, потому что сейчас идут важные игры и не хочется отвлекаться на то, что пишут СМИ. Сейчас я в «Спартаке». Но мечта попробовать себя в Европе, конечно, есть», – сказал Литвинов.
- Литвинов – воспитанник «Спартака».
- Его контракт с клубом рассчитан до 2026 года.
- Рыночная цена игрока – 6 млн евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»