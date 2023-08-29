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    Стартовые составы на матч «Оренбург» – «Сочи»: 7-й тур РПЛ

    Приводим ориентировочные стартовые составы «Оренбурга» и «Сочи» на матч 7-го тура РПЛ. Игра пройдет в Оренбурге на стадионе «Газовик», начало – в 13:00 по мск.

    Отметим, у хозяев из-за дисквалификации и травм не сыграют Матиас Перец, Андрей Малых, Дмитрий Воробьев и Томас Муро.

    Ориентировочные стартовые составы на матч:

    «Оренбург»: Сысуев, Адамов, Сидоров, Гойкович, Перес, Ковалев, Башич, Вера, Флорентин, Обухов, Мансилья.

    Главный тренер: Давид Деограсия

    «Сочи»: Заболотный, Миладинович, Дркушич, Литвинов, Макарчук, Нобоа, Кравцов, Маргасов, Юсупов, Игнатьев, Крамарич.

    Главный тренер: Дмитрий Хохлов

    Источник: Бомбардир

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