Приводим ориентировочные стартовые составы «Оренбурга» и «Сочи» на матч 7-го тура РПЛ. Игра пройдет в Оренбурге на стадионе «Газовик», начало – в 13:00 по мск.

Отметим, у хозяев из-за дисквалификации и травм не сыграют Матиас Перец, Андрей Малых, Дмитрий Воробьев и Томас Муро.

Ориентировочные стартовые составы на матч:

«Оренбург»: Сысуев, Адамов, Сидоров, Гойкович, Перес, Ковалев, Башич, Вера, Флорентин, Обухов, Мансилья.

Главный тренер: Давид Деограсия

«Сочи»: Заболотный, Миладинович, Дркушич, Литвинов, Макарчук, Нобоа, Кравцов, Маргасов, Юсупов, Игнатьев, Крамарич.

Главный тренер: Дмитрий Хохлов