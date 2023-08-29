Приводим ориентировочные стартовые составы «Оренбурга» и «Сочи» на матч 7-го тура РПЛ. Игра пройдет в Оренбурге на стадионе «Газовик», начало – в 13:00 по мск.
Отметим, у хозяев из-за дисквалификации и травм не сыграют Матиас Перец, Андрей Малых, Дмитрий Воробьев и Томас Муро.
Ориентировочные стартовые составы на матч:
«Оренбург»: Сысуев, Адамов, Сидоров, Гойкович, Перес, Ковалев, Башич, Вера, Флорентин, Обухов, Мансилья.
Главный тренер: Давид Деограсия
«Сочи»: Заболотный, Миладинович, Дркушич, Литвинов, Макарчук, Нобоа, Кравцов, Маргасов, Юсупов, Игнатьев, Крамарич.
Главный тренер: Дмитрий Хохлов