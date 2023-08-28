«Кальяри» – «Интер» назвали стартовые составы на матч 2-го тура чемпионата Италии по футболу, начало – в 21:45 мск.

Стартовые составы на матч:

«Кальяри»: Радунович, Ауджелло, Оберт, Доссена, Дзаппа, Янкто, Сулемана, Макумбу, Нандес, Ористанио, Паволетти

Главный тренер: Клаудио Раньери

«Интер»: Зорммер, Дармиан, де Врей, Бастони, Дюмфрис, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко, Тюрам, Мартинес

Главный тренер: Симоне Индзаги

Прямую трансляцию матча можно посмотреть на «Бомбардире»