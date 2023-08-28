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    • «Кальяри» – «Интер»: смотреть онлайн, прямая трансляция 28 августа 2023

    «Кальяри» – «Интер»: смотреть онлайн, прямая трансляция 28 августа 2023

    Смотреть прямую трансляцию матч «Кальяри» – «Интер», 2 тур чемпионата Италии по футболу на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 28 августа 2023, в 21:45 по московскому времени.

    Составы на матч:

    «Кальяри»: Радунович, Ауджелло, Оберт, Доссена, Дзаппа, Янкто, Сулемана, Макумбу, Нандес, Ористанио, Паволетти

    Главный тренер: Клаудио Раньери

    «Интер»: Зорммер, Дармиан, де Врей, Бастони, Дюмфрис, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко, Тюрам, Мартинес

    Главный тренер: Симоне Индзаги

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Кальяри»«Интер»

    Встречу в прямом эфире будет транслировать «Фонбет» и «VK-Видео»

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:10
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