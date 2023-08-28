«Кальяри» – «Интер»: смотреть онлайн, прямая трансляция 28 августа 2023

Смотреть прямую трансляцию матч «Кальяри» – «Интер», 2 тур чемпионата Италии по футболу на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 28 августа 2023, в 21:45 по московскому времени.

Составы на матч:

«Кальяри»: Радунович, Ауджелло, Оберт, Доссена, Дзаппа, Янкто, Сулемана, Макумбу, Нандес, Ористанио, Паволетти

Главный тренер: Клаудио Раньери

«Интер»: Зорммер, Дармиан, де Врей, Бастони, Дюмфрис, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко, Тюрам, Мартинес

Главный тренер: Симоне Индзаги

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Кальяри» – «Интер»

Встречу в прямом эфире будет транслировать «Фонбет» и «VK-Видео»