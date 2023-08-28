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    • Серия А. Ассист Хвичи помог «Наполи» победить «Сассуоло» (2:0)

    Серия А. Ассист Хвичи помог «Наполи» победить «Сассуоло» (2:0)

    «Наполи» во втором туре Серии А переиграл дома «Сассуоло». Ассистом отметился Хвича Кварацхелия.

    Экс-игрок «Локомотива» и «Рубина» вышел на замену на 61-й минуте и через три минуты сделал голевой пас на Джованни Ди Лоренцо.

    С 51-й минуты «Сассуоло» был в меньшинстве после удаления Максима Лопеса.

    Италия. Серия А. 2-й тур

    Наполи – Сассуоло – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Осимхен, 16 (с пенальти); 2:0 – Ди Лоренцо, 64.

    Незабитые пенальти: Распадори, 60 – нет.

    Удаления: нет – Лопес, 51.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

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    Источник: «Бомбардир»

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