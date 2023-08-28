Серия А. Ассист Хвичи помог «Наполи» победить «Сассуоло» (2:0)

«Наполи» во втором туре Серии А переиграл дома «Сассуоло». Ассистом отметился Хвича Кварацхелия.
Экс-игрок «Локомотива» и «Рубина» вышел на замену на 61-й минуте и через три минуты сделал голевой пас на Джованни Ди Лоренцо.
С 51-й минуты «Сассуоло» был в меньшинстве после удаления Максима Лопеса.
Италия. Серия А. 2-й тур
Голы: 1:0 – Осимхен, 16 (с пенальти); 2:0 – Ди Лоренцо, 64.
Незабитые пенальти: Распадори, 60 – нет.
Удаления: нет – Лопес, 51.
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