Серия А. Ассист Хвичи помог «Наполи» победить «Сассуоло» (2:0)

«Наполи» во втором туре Серии А переиграл дома «Сассуоло». Ассистом отметился Хвича Кварацхелия.

Экс-игрок «Локомотива» и «Рубина» вышел на замену на 61-й минуте и через три минуты сделал голевой пас на Джованни Ди Лоренцо.

С 51-й минуты «Сассуоло» был в меньшинстве после удаления Максима Лопеса.

Италия. Серия А. 2-й тур

Наполи – Сассуоло – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Осимхен, 16 (с пенальти); 2:0 – Ди Лоренцо, 64.

Незабитые пенальти: Распадори, 60 – нет.

Удаления: нет – Лопес, 51.

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