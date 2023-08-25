Спартаковец Бонгонда объяснил свой уход из «Манчестер Сити»

Летний новичок «Спартака» Тео Бонгонда рассказал о своей несостоявшейся карьере в Англии.

– После «Сельты» ходили слухи о твоем возможном переходе в большие европейские клубы. В том числе в «Манчестер Юнайтед».

– Если бы мы контактировали с «МЮ», такой переход бы точно состоялся. На самом деле тогда я был молод и решил вернуться в Бельгию, чтобы набраться больше опыта, прежде чем снова уехать в другую лигу.

– А что за история ходит в интернете про твой отказ «Манчестер Сити» еще на юношеском уровне?

– Если честно, не знаю, откуда люди берут подобную информацию. Да, действительно, мы с Джейсоном Денайером были на просмотре в «Сити», который успешно прошли. Но я хотел играть в первой команде, а не в молодежной.

Именно поэтому отправился в «Зюлте Варегем». Вот что было причиной, а не то, что пишут в интернете про неподходящий стиль. Если «Сити» – это «не твой стиль», тогда у тебя проблемы!