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    • Спартаковец Бонгонда объяснил свой уход из «Манчестер Сити»

    Спартаковец Бонгонда объяснил свой уход из «Манчестер Сити»

    Летний новичок «Спартака» Тео Бонгонда рассказал о своей несостоявшейся карьере в Англии.

    – После «Сельты» ходили слухи о твоем возможном переходе в большие европейские клубы. В том числе в «Манчестер Юнайтед».

    – Если бы мы контактировали с «МЮ», такой переход бы точно состоялся. На самом деле тогда я был молод и решил вернуться в Бельгию, чтобы набраться больше опыта, прежде чем снова уехать в другую лигу.

    – А что за история ходит в интернете про твой отказ «Манчестер Сити» еще на юношеском уровне?

    – Если честно, не знаю, откуда люди берут подобную информацию. Да, действительно, мы с Джейсоном Денайером были на просмотре в «Сити», который успешно прошли. Но я хотел играть в первой команде, а не в молодежной.

    Именно поэтому отправился в «Зюлте Варегем». Вот что было причиной, а не то, что пишут в интернете про неподходящий стиль. Если «Сити» – это «не твой стиль», тогда у тебя проблемы!

    • Бонгонда перешел из «Кадиса» за 7+3 миллионов евро.
    • Статистика вингера за московскую команду: 7 матчей, 4 гола, 1 ассист.

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    Источник: сайт «Спартака»

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    Сегодня, 18:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3033

      alefreddy 9 минут назад

      нарасхват игрок вот оно как

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