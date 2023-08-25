Врач ЦСКА объяснил, почему Акинфеев пропускает четвертую игру подряд

Глава медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал, почему Игоря Акинфеева снова нет в стартовом составе команды.

Вратарь остался в запасе на игру 6-го тура РПЛ с «Оренбургом».

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Акинфеев пропускает 4-й матч подряд.

«Игорь Акинфеев полностью здоров, мог принять участие в игре, но тренерский штаб, учитывая какие-то косяки газона в Оренбурге, принял решение не использовать его в матче.

Он начнeт игру на скамейке запасных. В следующем матче он уже будет готов занять своe место в воротах», – заявил Безуглов.