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    • Врач ЦСКА объяснил, почему Акинфеев пропускает четвертую игру подряд

    Врач ЦСКА объяснил, почему Акинфеев пропускает четвертую игру подряд

    Глава медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал, почему Игоря Акинфеева снова нет в стартовом составе команды.

    • Вратарь остался в запасе на игру 6-го тура РПЛ с «Оренбургом».
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
    • Акинфеев пропускает 4-й матч подряд.

    «Игорь Акинфеев полностью здоров, мог принять участие в игре, но тренерский штаб, учитывая какие-то косяки газона в Оренбурге, принял решение не использовать его в матче.

    Он начнeт игру на скамейке запасных. В следующем матче он уже будет готов занять своe место в воротах», – заявил Безуглов.

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    Источник: телеграм-канал ЦСКА

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    Сегодня, 17:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +25250

      bset 42 минуты назад

      "Какие-то косяки". Просто газон искусственный, вот и весь косяк

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