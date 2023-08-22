Божович спрогнозировал чемпиона России в сезоне-2023/24

Экс-тренер «Локомотива» и «Динамо» Миодраг Божович назвал команду, которую видит победителем РПЛ по итогам стартовавшего сезона.

«Каждый год «Спартак» говорит, что будет бороться за чемпионство, но в итоге они ничего не добиваются. В этом году займут место с третьего по шестое, за чемпионство они не будут бороться.

Я думаю, «Зенит» без Малкома вновь станет чемпионом, они привыкли побеждать.

Я очень надеюсь, что «Динамо» наконец-то сможет выстрелить и будет биться за титул, но тоже сомневаюсь.

Их проклял тренер, который выиграл еврокубок много лет назад. Они убрали этого тренера и тот сказал, что «Динамо» никогда не выиграет. Что сделало «Динамо» для победы с начала российского чемпионата?» – сказал Божович.