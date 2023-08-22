Божович спрогнозировал чемпиона России в сезоне-2023/24

Экс-тренер «Локомотива» и «Динамо» Миодраг Божович назвал команду, которую видит победителем РПЛ по итогам стартовавшего сезона.
«Каждый год «Спартак» говорит, что будет бороться за чемпионство, но в итоге они ничего не добиваются. В этом году займут место с третьего по шестое, за чемпионство они не будут бороться.
Я думаю, «Зенит» без Малкома вновь станет чемпионом, они привыкли побеждать.
Я очень надеюсь, что «Динамо» наконец-то сможет выстрелить и будет биться за титул, но тоже сомневаюсь.
Их проклял тренер, который выиграл еврокубок много лет назад. Они убрали этого тренера и тот сказал, что «Динамо» никогда не выиграет. Что сделало «Динамо» для победы с начала российского чемпионата?» – сказал Божович.
- «Зенит» выигрывал РПЛ 5 сезонов подряд.
- После 5 туров нового чемпионата петербуржцы идут на 4-м месте.
- Отставание от лидирующих «Краснодара» и «Урала» – 3 очка.
Источник: Metaratings