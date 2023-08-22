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    Божович спрогнозировал чемпиона России в сезоне-2023/24

    Экс-тренер «Локомотива» и «Динамо» Миодраг Божович назвал команду, которую видит победителем РПЛ по итогам стартовавшего сезона.

    «Каждый год «Спартак» говорит, что будет бороться за чемпионство, но в итоге они ничего не добиваются. В этом году займут место с третьего по шестое, за чемпионство они не будут бороться.

    Я думаю, «Зенит» без Малкома вновь станет чемпионом, они привыкли побеждать.

    Я очень надеюсь, что «Динамо» наконец-то сможет выстрелить и будет биться за титул, но тоже сомневаюсь.

    Их проклял тренер, который выиграл еврокубок много лет назад. Они убрали этого тренера и тот сказал, что «Динамо» никогда не выиграет. Что сделало «Динамо» для победы с начала российского чемпионата?» – сказал Божович.

    • «Зенит» выигрывал РПЛ 5 сезонов подряд.
    • После 5 туров нового чемпионата петербуржцы идут на 4-м месте.
    • Отставание от лидирующих «Краснодара» и «Урала» – 3 очка.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 14:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5988

      fakeid 23 минуты назад

      в сезоне 2024/25 у зенита вообще 100-летие, так что там без шансов для кого-либо. купят пару малкомов перед стартом чемпионата, и хоть вы там увизжитесь — но хер вам.

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