Форвард «Зенита» не считает «Спартак» принципиальным соперником

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра прокомментировал победу над «Спартаком» в 5-м туре РПЛ.

«Очень тяжелая игра, нам надо было выигрывать. «Спартак» – большая команда, против них было трудно, но не скажу, что это принципиальный соперник.

Все клубы сильны. Видим, как играют «Краснодар» и «Урал» в начале сезона. Самое важное, что мы приблизились к лидерам в РПЛ.

«Зенит» заслуживал победы, начиная с первых минут», – сказал Кассьерра.