Форвард «Зенита» не считает «Спартак» принципиальным соперником

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра прокомментировал победу над «Спартаком» в 5-м туре РПЛ.
«Очень тяжелая игра, нам надо было выигрывать. «Спартак» – большая команда, против них было трудно, но не скажу, что это принципиальный соперник.
Все клубы сильны. Видим, как играют «Краснодар» и «Урал» в начале сезона. Самое важное, что мы приблизились к лидерам в РПЛ.
«Зенит» заслуживал победы, начиная с первых минут», – сказал Кассьерра.
- «Зенит» выиграл со счетом 3:1.
- Спартаковцы забили единственный гол с пенальти.
- До этого матча они отличились 11 голами в 4 турах РПЛ.
Источник: «Р-Спорт»