Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в Кубке России, а какой мы выдумали?
    3 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    • Главная
    • Новости
    • Форвард «Зенита» не считает «Спартак» принципиальным соперником

    Форвард «Зенита» не считает «Спартак» принципиальным соперником

    Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра прокомментировал победу над «Спартаком» в 5-м туре РПЛ.

    «Очень тяжелая игра, нам надо было выигрывать. «Спартак» – большая команда, против них было трудно, но не скажу, что это принципиальный соперник.

    Все клубы сильны. Видим, как играют «Краснодар» и «Урал» в начале сезона. Самое важное, что мы приблизились к лидерам в РПЛ.

    «Зенит» заслуживал победы, начиная с первых минут», – сказал Кассьерра.

    • «Зенит» выиграл со счетом 3:1.
    • Спартаковцы забили единственный гол с пенальти.
    • До этого матча они отличились 11 голами в 4 турах РПЛ.

    Новости по теме
    Семин назвал главную причину поражения «Спартака» от «Зенита» 2
    Орлов возмущен поведением Абаскаля: «Надо покопаться в себе» 3
    Игрок «Зенита» раскритиковал «Спартак»: «У них был только пенальти»
    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:56
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 