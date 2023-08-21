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    • Орлов возмущен поведением Абаскаля: «Надо покопаться в себе»

    Орлов возмущен поведением Абаскаля: «Надо покопаться в себе»

    Журналист Геннадий Орлов оценил судейство в матче 5-го тура РПЛ «Спартак» – «Зенит» (1:3).

    «Всех удивил Абаскаль. Имею в виду его слова на пресс-конференции. Он почему-то посчитал, что желтая карточка Игнатову на 9-й минуте сломала игру его команде. Мол, мы вышли играть агрессивно, а тут такое...

    Стоп, а что такое «агрессивно» в его понимании? Грубо, с нарушением правил? Ведь Игнатов, по сути, нарывался на предупреждение. До вердикта Карасева он уже дважды сфолил! Арбитр его предупредил, что надо бы играть аккуратнее, минимизировать грубость. Спартаковец продолжил в том же духе...

    Так какие могут быть вопросы к судье? Он действовал по букве закона. Красно-белым надо покопаться в себе», – сказал Орлов.

    • «Зенит» выиграл со счетом 3:1.
    • Спартаковцы забили единственный гол с пенальти.
    • До этого матча они отличились 11 голами в 4 турах РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +302

      Бригадный 11 минут назад

      Игнатову показали желтую. А дураку Соболевичу не показали. Дурак весь матч руками размахивал и соперников руками ронял, и ничего. Так что, не в Игнатове суть дела. Пупса в ворота возвращайте. И попрет мазута.

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      Рейтинг: +21424

      Cleaner 1 час назад

      Орлов: -Красно-белые, копайтесь!

      Ржу ни могу!!!...)))

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      Рейтинг: +19531

      ilichkadr 1 час назад

      Геннадий Сергеевич, в свинарне и так живого места не осталось, а вы покопаться в себе. Кому копаться в себе, Промесу, Абаскалю и еже с ними!?

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