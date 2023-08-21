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  • Орлов возмущен поведением Абаскаля: «Надо покопаться в себе»

Орлов возмущен поведением Абаскаля: «Надо покопаться в себе»

21 августа 2023, 13:59
7

Журналист Геннадий Орлов оценил судейство в матче 5-го тура РПЛ «Спартак» – «Зенит» (1:3).

«Всех удивил Абаскаль. Имею в виду его слова на пресс-конференции. Он почему-то посчитал, что желтая карточка Игнатову на 9-й минуте сломала игру его команде. Мол, мы вышли играть агрессивно, а тут такое...

Стоп, а что такое «агрессивно» в его понимании? Грубо, с нарушением правил? Ведь Игнатов, по сути, нарывался на предупреждение. До вердикта Карасева он уже дважды сфолил! Арбитр его предупредил, что надо бы играть аккуратнее, минимизировать грубость. Спартаковец продолжил в том же духе...

Так какие могут быть вопросы к судье? Он действовал по букве закона. Красно-белым надо покопаться в себе», – сказал Орлов.

  • «Зенит» выиграл со счетом 3:1.
  • Спартаковцы забили единственный гол с пенальти.
  • До этого матча они отличились 11 голами в 4 турах РПЛ.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Абаскаль Гильермо Орлов Геннадий
Комментарии (7)
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ilichkadr
1692616415
Геннадий Сергеевич, в свинарне и так живого места не осталось, а вы покопаться в себе. Кому копаться в себе, Промесу, Абаскалю и еже с ними!?
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Бригадный
1692620050
Игнатову показали желтую. А дураку Соболевичу не показали. Дурак весь матч руками размахивал и соперников руками ронял, и ничего. Так что, не в Игнатове суть дела. Пупса в ворота возвращайте. И попрет мазута.
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somn
1692622011
Карась молодец, но пенальти он высосал из пальца.
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Belyiccat
1692625073
Прессинговать не значит лететь в стык с бешенными глазами
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Nitup
1692693327
Ты лучше покопайся в собственной жопе,старый придурок...
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Владимир-Филиппов-vkontak
1692707343
Всё нормально, пусть абасраль думает, что виноваты судьи, погода, календарь, цвет формы, ретроградный Меркурий... Такими мыслями пищевик быстрее станет чемпионом лучшей лиги мира.
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