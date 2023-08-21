Орлов возмущен поведением Абаскаля: «Надо покопаться в себе»

Журналист Геннадий Орлов оценил судейство в матче 5-го тура РПЛ «Спартак» – «Зенит» (1:3).

«Всех удивил Абаскаль. Имею в виду его слова на пресс-конференции. Он почему-то посчитал, что желтая карточка Игнатову на 9-й минуте сломала игру его команде. Мол, мы вышли играть агрессивно, а тут такое...

Стоп, а что такое «агрессивно» в его понимании? Грубо, с нарушением правил? Ведь Игнатов, по сути, нарывался на предупреждение. До вердикта Карасева он уже дважды сфолил! Арбитр его предупредил, что надо бы играть аккуратнее, минимизировать грубость. Спартаковец продолжил в том же духе...

Так какие могут быть вопросы к судье? Он действовал по букве закона. Красно-белым надо покопаться в себе», – сказал Орлов.

«Зенит» выиграл со счетом 3:1.

Спартаковцы забили единственный гол с пенальти.

До этого матча они отличились 11 голами в 4 турах РПЛ.

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