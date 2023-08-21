Джикия объяснил, почему «Спартак» с 2017 года не может обыграть «Зенит» в РПЛ

Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о безвыигрышной серии своей команды против «Зенита» в чемпионате России.

В воскресенье спартаковцы потерпели домашнее поражение со счетом 1:3.

«Спартак» не может победить «Зенит» в РПЛ с 27 ноября 2017 года.

«Согласен, что есть факторы, которые не позволяют нам долгое время победить «Зенит», но все профессионалы и все прекрасно понимают, что жизнь на этом не заканчивается – есть и другие команды в чемпионате, против которых можно играть.

Сегодня был пятый тур, впереди весь чемпионат. У нас еще будет игра с «Зенитом», в которой можно будет добиться лучшего результата.

У наших футболистов тоже хороший уровень, у нас есть новички, которые к нам присоединились, есть еще один новичок, который присоединится после этой игры. Так что все еще впереди», – заявил Джикия.