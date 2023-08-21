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  • Джикия объяснил, почему «Спартак» с 2017 года не может обыграть «Зенит» в РПЛ

Джикия объяснил, почему «Спартак» с 2017 года не может обыграть «Зенит» в РПЛ

21 августа 2023, 07:48
15

Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о безвыигрышной серии своей команды против «Зенита» в чемпионате России.

  • В воскресенье спартаковцы потерпели домашнее поражение со счетом 1:3.
  • «Спартак» не может победить «Зенит» в РПЛ с 27 ноября 2017 года.

«Согласен, что есть факторы, которые не позволяют нам долгое время победить «Зенит», но все профессионалы и все прекрасно понимают, что жизнь на этом не заканчивается – есть и другие команды в чемпионате, против которых можно играть.

Сегодня был пятый тур, впереди весь чемпионат. У нас еще будет игра с «Зенитом», в которой можно будет добиться лучшего результата.

У наших футболистов тоже хороший уровень, у нас есть новички, которые к нам присоединились, есть еще один новичок, который присоединится после этой игры. Так что все еще впереди», – заявил Джикия.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Джикия Георгий
Комментарии (15)
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nik55
1692596474
нужно сначала спросить у тренера зачем он меняет состав в каждой игре и мы все видели к чему это привело в прошлом сезоне-----похоже что этот сезон будет провален и нужно зимой менять этого экспериментатора
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САДЫЧОК
1692599787
Лучше бы обьяснил , зачем , в свои ворота забил ! Если серьезно , Джикия замедляет игру , он тяжелый и медленный !
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JTherry
1692600127
Джикия: "есть факторы, которые не позволяют нам долгое время победить Зенит..." ...первый фактор - это ты, с абсолютным непониманием игры в защите (где то на уровне Амкара), второй - ты просто слепая курица, не видящая поля и не умеющая читать игру, отдать мяч на расстояние 30 метров большая проблема для тебя, поэтому отдаёшь первый пас ближнему защитнику или вратарю, тормозя темп игры, третий - у команды в игре с бом.жами наблюдается абсолютное безволие, особенно после пропущенного гола (капитану пора привести команду в сознание!), четвёртый - тренерские "косяки" с составом...((
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alp
1692600797
в самом деле, все просто - Спартак хуже играет в футбол чем Зенит.
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Давид59
1692601059
Проблемы, похоже, всё же в тренере. У Спартака состав на игру всё время меняется. У ЦСКА, похоже проблема в обратном - они хотят 11-тью игроками сыграть чемпионат. А что может сказать Джикия? Будет лучше. Конечно, будет лучше, потому что хуже уже некуда.
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NewLife
1692601929
Плюшкин футбольный))
Ответить
Soccerdealer63
1692602554
...а... где обьяснение...?))) "...мы не можем... потому..что...всё ещё впереди..."?))) ВСЯ ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ НАДЕЙСЯ И ЖДИ,,, текст припева "раскрученной" советской песни. Смысл её дошел с годами: комунизм впереди за горизонтом, а в пути кормить не обещали)))
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DOCTOR PENALTY
1692603321
Эх, Жорик-облажорик. (((
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k611
1692615549
Это в чемпионате. В Кубке в группе выигрывали у Зенита 3-0.
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zigbert
1692616591
Очень осторожную игру показали. на своем поле надо играть более уверенно. Сам Джикия провел один из худших матчей.
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