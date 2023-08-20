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    • Бонгонда не понял, почему не вышел в старте с «Зенитом»: «Нужно спрашивать тренера»

    Бонгонда не понял, почему не вышел в старте с «Зенитом»: «Нужно спрашивать тренера»

    Форвард «Спартака» Тео Бонгонда подвел итоги матча с «Зенитом» (1:3).

    Лучший игрок июля в московской команде начал эту игру на скамейке запасных.

    – Мы не привыкли играть 4-4-2. Но мы пытались. Что сегодня получилось? Если ты проигрываешь, это значит, что у тебя не все получилось. Будем работать над ошибками, чтобы подойти к следующему матчу в оптимальной форме.

    – Почему сегодня не вышел в старте?

    – Нужно спрашивать тренера, я сказал, что готов играть, но он решил так. Это футбол, я думаю, что надо уважать подобные решения.

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    Источник: «Спорт-Экпресс»

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    20.08.2023 23:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +25028

      DOCTOR PENALTY 13 минут назад

      Промес не понял новую схему, Бонгонда вообще ничего не понял, Абаскаля сразила жёлтая карточка Игнатову, с Соболевым забыли побеседовать... Бл*дь, это что за детский сад?...

      1
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      Рейтинг: +316

      erybov1965 18 минут назад

      Еще одно подтверждение,что команды еще пока нет.

      1
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