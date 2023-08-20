Бонгонда не понял, почему не вышел в старте с «Зенитом»: «Нужно спрашивать тренера»

Форвард «Спартака» Тео Бонгонда подвел итоги матча с «Зенитом» (1:3).

Лучший игрок июля в московской команде начал эту игру на скамейке запасных.

– Мы не привыкли играть 4-4-2. Но мы пытались. Что сегодня получилось? Если ты проигрываешь, это значит, что у тебя не все получилось. Будем работать над ошибками, чтобы подойти к следующему матчу в оптимальной форме.

– Почему сегодня не вышел в старте?

– Нужно спрашивать тренера, я сказал, что готов играть, но он решил так. Это футбол, я думаю, что надо уважать подобные решения.