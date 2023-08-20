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Главное дерби старта сезона: «Спартак» против «Зенита». «Бомбардир» проведет трансляцию матча
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19:50
Несколько тысяч болельщиков не могут попасть на матч «Спартак» – «Зенит»
19:05
Трансляция
Главное дерби старта сезона: «Спартак» против «Зенита». «Бомбардир» проведет трансляцию матча
19:00
В «Спартаке» высказались о возможном возвращении Карпина в клуб
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Медведев упал на газон «Открытие Арены» перед матчем со «Спартаком»
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РПЛ. «Факел» набрал первые очки в сезоне, победив «Пари НН» (2:0)
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19:15
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19:09
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18:37
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18:25
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Главное дерби старта сезона: «Спартак» против «Зенита». «Бомбардир» проведет трансляцию матча
Главное дерби старта сезона: «Спартак» против «Зенита». «Бомбардир» проведет трансляцию матча
1
Источник:
Бомбардир
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