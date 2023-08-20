Кержаков двумя словами охарактеризовал Зарему

Молодец Михаил.
Красивая женщина , болельщица Спартака , ну имеет своё мнение, почему нет ?
Здесь ублюдки ( гыгыгы) ежедневно без всякого повода позволяют всякую чушь нести, вам блдь можно , а почему ей нельзя , тем более что свои заявления она хоть как-то но обосновывает.
Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков высказался о жене бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зареме Салиховой.
– Противостояние команд происходит не только на поле. Салихову читаете?
– Что‑то, конечно, за последние пять–шесть лет долетает. Но сейчас Зарема и Федун уже не являются официальными представителями «Спартака». Поэтому она вправе высказывать все, что хочет. Но на самом деле без Заремы и иже с ней было бы скучно. Я серьезно. И нормально, с пониманием ко всему этому отношусь. А Зарема – прекрасная женщина. И я снова не шучу. Хорошо к ней отношусь.
- Федун ушел из «Спартака» год назад.
- «Спартак» примет «Зенит» в 19:30 мск.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.