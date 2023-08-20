Кержаков двумя словами охарактеризовал Зарему

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков высказался о жене бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зареме Салиховой.

– Противостояние команд происходит не только на поле. Салихову читаете?

– Что‑то, конечно, за последние пять–шесть лет долетает. Но сейчас Зарема и Федун уже не являются официальными представителями «Спартака». Поэтому она вправе высказывать все, что хочет. Но на самом деле без Заремы и иже с ней было бы скучно. Я серьезно. И нормально, с пониманием ко всему этому отношусь. А Зарема – прекрасная женщина. И я снова не шучу. Хорошо к ней отношусь.

Федун ушел из «Спартака» год назад.

«Спартак» примет «Зенит» в 19:30 мск.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.

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