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    Кержаков двумя словами охарактеризовал Зарему

    Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков высказался о жене бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зареме Салиховой.

    – Противостояние команд происходит не только на поле. Салихову читаете?

    – Что‑то, конечно, за последние пять–шесть лет долетает. Но сейчас Зарема и Федун уже не являются официальными представителями «Спартака». Поэтому она вправе высказывать все, что хочет. Но на самом деле без Заремы и иже с ней было бы скучно. Я серьезно. И нормально, с пониманием ко всему этому отношусь. А Зарема – прекрасная женщина. И я снова не шучу. Хорошо к ней отношусь.

    • Федун ушел из «Спартака» год назад.
    • «Спартак» примет «Зенит» в 19:30 мск.
    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии14
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      Рейтинг: +15943

      Алексей З 3 минуты назад

      Молодец Михаил.
      Красивая женщина , болельщица Спартака , ну имеет своё мнение, почему нет ?
      Здесь ублюдки ( гыгыгы) ежедневно без всякого повода позволяют всякую чушь нести, вам блдь можно , а почему ей нельзя , тем более что свои заявления она хоть как-то но обосновывает.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1530

      Taps 37 минут назад

      б.л.я.д.и.н.а
      овца тупая

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8180

      BarStep 1 час назад

      Тонко Миша протролил "прекрасную женщину"..

      1
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      Рейтинг: +126

      Имя на этом сайте > BarStep 55 минут назад

      Он сказал--"И я снова не шучу. Хорошо к ней отношусь". Разве это троллинг ?А ты по ходу любые слова переворачиваешь как тебе хочется услышать.

      0
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      Рейтинг: +7364

      Semenycch 1 час назад

      Самые главные слова в этом интервью - Но на самом деле без Заремы и иже с ней было бы скучно... Все остальное ерунда.

      1
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      Рейтинг: +126

      Имя на этом сайте > Semenycch 54 минуты назад

      Торопись удивляться человеком, ибо упустишь радость!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3675

      FRZZ 1 час назад

      Михаил Кержаков молодец, достойный мужской ответ.

      1
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      Рейтинг: +750

      Айболид 1 час назад

      Пожалел Михайло пуканы поросячьи , не стал нагнетать )))

      4
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      Рейтинг: +3784

      шахта Заполярная > Айболид 1 час назад

      За то ваши пуканы повзрывались

      2
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      Рейтинг: +750

      Айболид > шахта Заполярная 1 час назад

      Прими таблеточку от глюков . Ну или просто рассольчику хряпни .

      0
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      Рейтинг: +23994

      Persona_non_Grata > Айболид 56 минут назад

      Да всё правильно про вас сказал - многие тут из ваших скучают по ней )) Ну а некоторые и фантазируют по ночам )))

      1
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      Рейтинг: +750

      Айболид > Persona_non_Grata 52 минуты назад

      Выходит ты подглядывал за "фантазёрами" , ну или сам насочинял .

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      Рейтинг: +23994

      Persona_non_Grata > Айболид 50 минут назад

      Предположил, но на грани убежденности )))

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      Рейтинг: +750

      Айболид > Persona_non_Grata 47 минут назад

      Это психическая патология .

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