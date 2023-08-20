Джикия: «Как можно променять Лигу чемпионов на финансовые условия в Саудовской Аравии?»

Люди все разные.
Как говорится , не суди и не судимы будете.
Кто-то видет в футболе игру , получает удовольствие, а кто-то как средство обогащения.
У всех своя жизнь.
Капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал миграцию футболистов в Саудовскую Аравию.
«Начал ли смотреть чемпионат Саудовской Аравии? Глянул финал Клубного кубка арабских чемпионов. Но в целом слежу только за новостями: каждые два или три дня какой-нибудь звeздный футболист уезжает в этот чемпионат. Сначала относился к этому совершенно спокойно, но потом…
Когда дело касается возрастных футболистов вроде Криштиану Роналду – это один вопрос, но, когда стали переходить игроки в самом соку, я этого не понял. Как можно променять Лигу чемпионов на финансовые условия? Спорт не должен превращаться в инструмент для зарабатывания денег. Ведь те, кто сейчас оказывается в арабских командах, явно и так не бедствовали.
Несколько лет назад была похожая история с лигой Китая, но известные футболисты быстро вернулись оттуда. Всe-таки есть детские мечты, которые того стоят», – сказал Джикия.
- Чемпионат Саудовской Аравии уже стартовал.
- «Аль-Наср» Криштиану Роналду стартовал с 2 поражений.
- Действующий чемпион – «Аль-Иттихад» Карима Бензема.