Джикия: «Как можно променять Лигу чемпионов на финансовые условия в Саудовской Аравии?»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал миграцию футболистов в Саудовскую Аравию.

«Начал ли смотреть чемпионат Саудовской Аравии? Глянул финал Клубного кубка арабских чемпионов. Но в целом слежу только за новостями: каждые два или три дня какой-нибудь звeздный футболист уезжает в этот чемпионат. Сначала относился к этому совершенно спокойно, но потом…

Когда дело касается возрастных футболистов вроде Криштиану Роналду – это один вопрос, но, когда стали переходить игроки в самом соку, я этого не понял. Как можно променять Лигу чемпионов на финансовые условия? Спорт не должен превращаться в инструмент для зарабатывания денег. Ведь те, кто сейчас оказывается в арабских командах, явно и так не бедствовали.

Несколько лет назад была похожая история с лигой Китая, но известные футболисты быстро вернулись оттуда. Всe-таки есть детские мечты, которые того стоят», – сказал Джикия.