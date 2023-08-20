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    • Джикия: «Как можно променять Лигу чемпионов на финансовые условия в Саудовской Аравии?»

    Джикия: «Как можно променять Лигу чемпионов на финансовые условия в Саудовской Аравии?»

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал миграцию футболистов в Саудовскую Аравию.

    «Начал ли смотреть чемпионат Саудовской Аравии? Глянул финал Клубного кубка арабских чемпионов. Но в целом слежу только за новостями: каждые два или три дня какой-нибудь звeздный футболист уезжает в этот чемпионат. Сначала относился к этому совершенно спокойно, но потом…

    Когда дело касается возрастных футболистов вроде Криштиану Роналду – это один вопрос, но, когда стали переходить игроки в самом соку, я этого не понял. Как можно променять Лигу чемпионов на финансовые условия? Спорт не должен превращаться в инструмент для зарабатывания денег. Ведь те, кто сейчас оказывается в арабских командах, явно и так не бедствовали.

    Несколько лет назад была похожая история с лигой Китая, но известные футболисты быстро вернулись оттуда. Всe-таки есть детские мечты, которые того стоят», – сказал Джикия.

    • Чемпионат Саудовской Аравии уже стартовал.
    • «Аль-Наср» Криштиану Роналду стартовал с 2 поражений.
    • Действующий чемпион – «Аль-Иттихад» Карима Бензема.

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    Источник: официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 10:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +15933

      Алексей З 8 минут назад

      Люди все разные.
      Как говорится , не суди и не судимы будете.
      Кто-то видет в футболе игру , получает удовольствие, а кто-то как средство обогащения.
      У всех своя жизнь.

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      Рейтинг: +123

      Имя на этом сайте 11 минут назад

      Спорт не должен превращаться в инструмент для зарабатывания денег====
      Гы гы...Если футболист максимум до 35 лет только при деле, канеш должон о своем будущем подумать.Как ему после 35 на жизнь зарабатывать, если у него другой специальности нет ? Тренерами становятся ну наверное 0,1 процентов бывших футболеров. Я уж не говорю о тех случаях когда игрок получает тяжелую травму лет в 25-26 и прощается с футболом.Так что --Куй железо, пока горячо.
      Что касается Лиги чемпионов , то это для Джикии несбыточная мечта, а для тех "игроки в самом соку" это уже исполненная мечта. Большинство из них уже и еврокубки и чемпионства в топ лигах взяли. И все помнят что 35-36 это пенсия.)

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      Рейтинг: +123

      Имя на этом сайте > Имя на этом сайте 10 минут назад


      А про"явно и так не бедствовали.", так ведь слишком много денег никогда не бывает.)))Потребности растут опережающими темпами по сравнению с доходами.Всегда не хватает.Даже если вырос доход, то потребности выросли еще больше.Так люди человеки устроены.Например для этих звезд -- если раньше летал общими рейсами, то теперь нужен личный самолет..И яхты, и парк дорогущих авто, и виллы в разных частях света.А потом и свой футбольный клуб прикупить...Так что денежек нужно побольше,побольше, побольше.)))

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      Рейтинг: +2987

      alefreddy 1 час назад

      попроси снизить тебе контракт вдвое и мы тебя поймем

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