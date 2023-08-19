«Аль-Наср» заплатит 60 миллионов за полузащитника сборной Португалии

Хавбек «Порту» Отавио в скором времени перейдет в «Аль-Наср».

Саудовский клуб заплатит за новичка 60 миллионов евро.

Этот трансфер станет рекордной продажей для «Порту» и рекордной покупкой для «Аль-Насра».

28-летний Отавио – игрок сборной Португалии (14 игр, 3 гола).

В «Порту» он с 2014 года: 283 матча, 31 гол, 75 ассистов.

Рыночная стоимость полузащитника – 35 миллионов евро.

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