Ещенко вспомнил, после каких слов Ваноли он завершил карьеру

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал, как принял решение о завершении карьеры.

«Когда в «Спартак» пришeл Ваноли, он сказал: «Давай ты будешь тренером». Я ему ответил: «Может, вы меня ещe на тренировках и на играх посмотрите? Может быть, ещe пригожусь». Он сказал, что я ему нужен как тренер.

На этих словах Ваноли я и закончил футбольную карьеру, хотя участвовал в тренировках – двигался и играл. Точно не был худшим», – сказал Ещенко.