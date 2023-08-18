Ещенко вспомнил, после каких слов Ваноли он завершил карьеру

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал, как принял решение о завершении карьеры.
«Когда в «Спартак» пришeл Ваноли, он сказал: «Давай ты будешь тренером». Я ему ответил: «Может, вы меня ещe на тренировках и на играх посмотрите? Может быть, ещe пригожусь». Он сказал, что я ему нужен как тренер.
На этих словах Ваноли я и закончил футбольную карьеру, хотя участвовал в тренировках – двигался и играл. Точно не был худшим», – сказал Ещенко.
- Сейчас Ещенко – заместитель технического директора академии «Спартака».
- С москвичами он брал чемпионство.
Источник: «Чемпионат»