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    • Ещенко вспомнил, после каких слов Ваноли он завершил карьеру

    Ещенко вспомнил, после каких слов Ваноли он завершил карьеру

    Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал, как принял решение о завершении карьеры.

    «Когда в «Спартак» пришeл Ваноли, он сказал: «Давай ты будешь тренером». Я ему ответил: «Может, вы меня ещe на тренировках и на играх посмотрите? Может быть, ещe пригожусь». Он сказал, что я ему нужен как тренер.

    На этих словах Ваноли я и закончил футбольную карьеру, хотя участвовал в тренировках – двигался и играл. Точно не был худшим», – сказал Ещенко.

    • Сейчас Ещенко – заместитель технического директора академии «Спартака».
    • С москвичами он брал чемпионство.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3856

      acor94 2 часа назад

      Вообще то Андрей Ещенко занял пост руководителя программы развития молодёжного футбола в «Кубани»

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